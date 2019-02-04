【逃犯條例】爭議至今700人被捕　民建聯陳克勤：相對示威人數而言不高 (11:08)

針對有警員未有出示委任證和編號的問題，陳克勤稱香港警察要求比較高，很多外國紀律部隊，都沒有要求警員執行職務時要出示編號。

陳克勤續指出，要求警方在混亂情況下每一次展示委任證有難度，又舉例說網上有很多片段，都顯示警方按示威者要求出示委任證，但示威者卻未有合作出示身分證，強調不能只要求警方做某些東西，卻容許示威者偏離公民基本責任。

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