【逃犯條例・短片】行會前見記者重申撐警　林鄭哽咽：是否忍心將香港推入深淵？ (11:39)

林鄭月娥指出，首先，過去一些大規模惡意破壞或被指為「不合作運動」，已在各區蔓延，如堵塞鐵路，影響上下班的市民；至昨日更癱瘓機場，令機場全面關閉：更有人圍隧道和警署，令香港陷入慌亂；此外，有大量以正義或自由為名而作出的目無法紀行為，損害法治，包括攻擊警隊，鼓吹仇警、「黑警」，把警隊及市民放在對立的局面。她又稱，3萬人的警隊是香港法治的支柱，又說攻擊已蔓延至警隊家屬，她表示上周曾到訪天水圍及黃大仙警署，以及探訪警署旁宿舍的警員家屬。

記者問及，其實市民的恐懼是源自警察，林鄭指出要回復市民信心便要停止暴力，警隊過去兩個月努力維持秩序，昨日又以最大的耐性召開逾3小時記者會，回應記者提問。她指出，現時很多評論不是建基於事實，警方昨日已表示要調查，呼籲認為遭不公平對待的市民報警，又說希望日前眼部受傷的女子早日康復。

對於警方日前在示威中假扮示威者，以及在葵芳及太古港鐵站施放催淚彈及開槍等，林鄭說她不會指示警方行動，而警方昨日已說，喬裝各類人物是一些特殊方法，當日的目的要找出極端核心的暴力分子，所以不可以說警方做了不對的事。至於警方在葵芳港鐵站放催淚彈，林鄭月娥強調這是特殊情況，稱警方在電光火石間，在既要維護法治又要保障市民安全之間，視乎現場的情況作出判斷，是陷於兩難。她表示知道日前在港鐵站內，警方有考慮其他市民的安危。

對於記者提問，示威者已經明言訴求，問她是否不能決定撤回修例或成立獨立委員會，或是否需要北京批准；民調亦指市民最不滿的是警方的執法手法，而特首從來沒有譴責警方。林鄭回應稱，中央對她及警隊仍有信心。對於在示威中受傷的人，她表示感到心痛，特別是眼部受傷的女子，稱警方已呼籲她報案，當在方便時很願意探望她。她又重申，監警會將就近期事件作出調查。

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