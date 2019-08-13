【逃犯條例】坊間質疑警「插贓嫁禍」　張達明：需作刑事調查 (10:07)

反對修訂《逃犯條例》爭議引發連場示威及衝突，周日（11日）警方於銅鑼灣驅散行動中，有傳媒拍攝到有警員將竹枝放入被捕示威者背囊，遭坊間質疑是「插贓嫁禍」。監警會前委員、港大法律學院首席講師張達明今日（13日）出席港台節目時，認為需就此作刑事調查。
張達明表示，「插贓嫁禍」行為涉嫌妨礙司法公正，如警員有表面證據顯示涉及刑事罪行，那麽便需要刑事調查，強調有關做法貫徹「法律面前人人平等」的原則，「警察和市民涉嫌犯法，都應該用刑事調查處理，而不是警察涉嫌犯法，就只用投訴調查處理」。
張達明續指出，現時警員有犯法行為，似乎沒有後果，而警方似乎連常規刑事調查也不做，只是交由投訴機制跟進。他稱過往朱經緯案情況亦是如此，稱鏡頭拍攝情況非常清楚，但警方卻拖幾年，待投訴調查完結後才進行刑事調查，認為當時應立刻諮詢律政司意見，開展刑事調查，而非拖幾年才跟進。
針對現時警員未有出示委任證或編號的問題，張達明憂慮如今警隊高層似乎縱容前線警員大規模違反警例，強調警察有公權力，但不按規矩或法例做事，對法治的破壞將非常大。
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