【逃犯條例】華府官員促香港各方勿訴諸暴力　麥康奈爾︰暴力鎮壓不能接受 (09:02)

香港政府修訂《逃犯條例》的爭議引發連場示威及警民衝突，美國官員周一（12日）評論香港局勢，促請各方避免使用暴力。美國參議院多數黨領袖麥康奈爾亦在Twitter發帖稱，全世界都注視着香港情況，呼籲勿以暴力鎮壓示威。
華府一名不願透露姓名的高層官員談論香港近日局勢，敦促各方避免在香港發生暴力事件，同時呼籲政治寬容。該名官員稱，當不同政治觀點受到尊重並可以自由及和平表達時，對社會才最有利，敦促香港各方不要採取暴力行動。
美國國務院一名女發言人亦重申，美方譴責暴力，並冀各方保持克制，稱美方依然支持香港的言論自由和和平集會自由。該發言人表示，香港現時示威反映了港人情緒，以及他們對自治權受侵蝕的廣泛憂慮，強調言論自由和和平集會均是美國及香港的核心價值，必須盡力保護這些自由。
參議院多數黨領袖麥康奈爾在帖文警告說，若北京試圖侵蝕香港的自治和自由時，香港民眾會勇敢對抗中國共產黨。他又稱，「任何暴力鎮壓都完全不能接受，全世界都在看着」。
（法新社/路透社）
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