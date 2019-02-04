【逃犯條例】華府官員促香港各方勿訴諸暴力　麥康奈爾︰暴力鎮壓不能接受 (09:02)

華府一名不願透露姓名的高層官員談論香港近日局勢，敦促各方避免在香港發生暴力事件，同時呼籲政治寬容。該名官員稱，當不同政治觀點受到尊重並可以自由及和平表達時，對社會才最有利，敦促香港各方不要採取暴力行動。

美國國務院一名女發言人亦重申，美方譴責暴力，並冀各方保持克制，稱美方依然支持香港的言論自由和和平集會自由。該發言人表示，香港現時示威反映了港人情緒，以及他們對自治權受侵蝕的廣泛憂慮，強調言論自由和和平集會均是美國及香港的核心價值，必須盡力保護這些自由。

參議院多數黨領袖麥康奈爾在帖文警告說，若北京試圖侵蝕香港的自治和自由時，香港民眾會勇敢對抗中國共產黨。他又稱，「任何暴力鎮壓都完全不能接受，全世界都在看着」。

（法新社/路透社）

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