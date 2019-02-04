【逃犯條例．機場集會】機場陸續恢復運作　市區登機服務起飛前120分鐘截止 (14:00)

【14:00】港鐵表示，因應政府及香港機場管理局要求，為配合機場客流管制措施，機場快線列車服務將維持12分鐘一班。有關最新的航班資料，請向有關航空公司查詢或致電香港國際機場2181 8888。
市區預辦登機服務的截止時間，將由飛機起飛前的90分鐘改為飛機起飛前的120分鐘，直至另行通知。
【08:21】反修訂《逃犯條例》引發的示威持續，昨日（12日）再有市民在機場集會，令機場運作一度暫停，今晨（13日）起陸續恢復運作。機管局網頁顯示，由今晨8時起，全日暫有236班抵港及離港航班取消。港鐵則表示，機場快線服務維持正常。
機管局稱，機場今日將實施航班重新編配，航班升降將會受到影響，呼籲旅客在出發前往機場前，透過機場網頁或「我的航班」流動應用程式，了解最新航班情況，亦留意航空公司有關航班的最新消息，並在確認航班後才出發前往機場。
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