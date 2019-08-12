【逃犯條例】市民聚太古站　促港鐵交代昨晚有否報警 (23:27)

【23:05】於太古站內的市民不停追問港鐵職員在昨晚有否報警，惟港鐵公司事務部一名陳姓職員只稱，事發時太古站內抽風系統有運作，又稱港鐵職員要在站內工作十多小時，他們「比街坊更驚」，港鐵在昨晚事發後已立即更換冷氣槽濾網，並聯絡專家跟進。市民不滿港鐵回應，以廣東話、普通話及英文高叫「『有』定『無』」，要求港鐵正面回應有否報警。
其後陳與另一楊姓職員表示，港鐵最關注的是職員及乘客在站內的安全，遭市民批評他們「好似差佬咁」迴避問題。楊說譴責任何暴力行為，市民即一同高呼「譴責警方」。
【22:18】反修訂《逃犯條例》風波持續，今晚（12日）約9時半在港鐵太古站C出口，有人擺放電視播放不同媒體拍到的衝突片段，約200人圍觀，部分人穿黑衣戴口罩，亦有街坊穿拖鞋。
市民在太古站外建「連儂牆」，有一批人到站內要求港鐵回應昨晚事件，包括站內空氣會否受影響等，站長韋浩然出面回應，在場市民不時鼓譟。韋浩然表示，會即晚將市民提問交予港鐵公關部跟進，但市民不滿其回應，有人大叫「收工啦你」。
警方昨晚（11日）在太古站驅散示威者時，曾在太古站以不足2米距離，向示威者發射胡椒球，又有警員以警棍不停打向扶手電梯上的示威者。
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