【逃犯條例】民主建制派6人下周訪美與國會議員交流 (21:45)

民主派4名立法會議員民主黨涂謹申、教育界葉建源、公民黨郭榮鏗及楊岳橋聯同新民黨葉劉淑儀及自由黨鍾國斌將於下周一（19日）至下周四（22日）應美國國務院邀請前往蒙大拿州，參與首次舉行的《香港-美國立法機關交流團》。
郭榮鏗今日（12日）表示，此行是向國際社會說清楚香港正確的事實。他指出，與國際社會交流是每個市民的權利，若此刻不用議員身分去向國際社會講解香港情况是無盡力。
郭榮鏗表示，立法會名額原有8個，但建制派只有新民黨主席葉劉淑儀和自由黨黨魁鍾國斌參加，民建聯主席李慧琼和建制派「班長」廖長江則決定不去。
李慧琼表示，不去交流是鑑於近日香港政治的形勢，決定留港集中處理香港事務。
楊岳橋揶揄有建制派放棄為《逃犯條例》修例「搖旗吶喊」及支持特首、香港警隊，又稱若說民主派勾結外國勢力是「莫須有」。
葉建源表示，3月收到The Maureen and Mike Mansfield Foundation和美國駐港澳總領事館聯名發出的邀請信，6月落實行程，屆時會有參眾兩院跨黨派議員參與。楊岳橋稱，美國國務院處理香港事務的官員亦會出席，料會花不少時間討論香港近來發生的事。
楊岳橋和郭榮鏗會提早在明日（13日）出發，到紐約會見美國的政商界、法律界和外交界，包括與「美國外交政策全國委員會」會面，美國時間周四（15日）上午在亞洲協會紐約總部舉行早餐座談會，就題為「香港抗議活動透視」與當地政界及學術界人士交流，向國際社會講解香港最新情况。
郭榮鏗說，美國國會9月將審議《香港人權與民主法案》，當中很多條款對香港非常重要，若通過後，有份破壞香港人權的人士會受到制裁。他強調，此行只是清楚道出香港的事實，而美國國會決定怎做，是美國國會的事，他們不是做說客。
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