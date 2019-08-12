【逃犯條例】民主建制派6人下周訪美與國會議員交流 (21:45)

郭榮鏗今日（12日）表示，此行是向國際社會說清楚香港正確的事實。他指出，與國際社會交流是每個市民的權利，若此刻不用議員身分去向國際社會講解香港情况是無盡力。

郭榮鏗表示，立法會名額原有8個，但建制派只有新民黨主席葉劉淑儀和自由黨黨魁鍾國斌參加，民建聯主席李慧琼和建制派「班長」廖長江則決定不去。

李慧琼表示，不去交流是鑑於近日香港政治的形勢，決定留港集中處理香港事務。

楊岳橋揶揄有建制派放棄為《逃犯條例》修例「搖旗吶喊」及支持特首、香港警隊，又稱若說民主派勾結外國勢力是「莫須有」。

葉建源表示，3月收到The Maureen and Mike Mansfield Foundation和美國駐港澳總領事館聯名發出的邀請信，6月落實行程，屆時會有參眾兩院跨黨派議員參與。楊岳橋稱，美國國務院處理香港事務的官員亦會出席，料會花不少時間討論香港近來發生的事。

楊岳橋和郭榮鏗會提早在明日（13日）出發，到紐約會見美國的政商界、法律界和外交界，包括與「美國外交政策全國委員會」會面，美國時間周四（15日）上午在亞洲協會紐約總部舉行早餐座談會，就題為「香港抗議活動透視」與當地政界及學術界人士交流，向國際社會講解香港最新情况。

郭榮鏗說，美國國會9月將審議《香港人權與民主法案》，當中很多條款對香港非常重要，若通過後，有份破壞香港人權的人士會受到制裁。他強調，此行只是清楚道出香港的事實，而美國國會決定怎做，是美國國會的事，他們不是做說客。

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