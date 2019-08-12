【逃犯條例】警首認用過期催淚彈　無公布數量 (21:18)

麥展豪表示，曾在驅散行動中使用已過「最佳效能期限」的催淚彈，稱這些過期催淚彈「不會令公眾構成更多危險」，只會影響能夠發射的機率。警方又公布，在6月12日清場期間，使用約240枚催淚彈、19發橡膠子彈、3發布袋彈及30發海綿彈。

警方上周一（5日）起，連續多天召開記者會講述警方就反修例示威行動的情況，傳媒連日在記者會上追問警方有否使用過期催淚彈，出席記者會的警官以「無資料」、「不是彈藥專家」等為由，拒絕具體回應，至今日終承認有使用過期催淚彈。

催淚彈 相關報道：

通識導賞：警告 催淚彈（已過期）毒性有幾強？

採訪屢中催淚煙 攝記全身紅疹吞嚥難

警6．9起放千催淚彈 拘420人

逃犯條例 相關報道：

灣仔警總外200人聚集

通識導賞：警告 催淚彈（已過期）毒性有幾強？

警港鐵站施催淚彈 胡椒彈兩米內射人 人權團體：嚴重違指引 不符最低武力

急救員：目擊警方葵芳站內射催淚彈 證實荃灣遇襲男女為急救員

醫生：高濃度催淚氣攻室內可致命

兩男涉管有爆炸品及攻擊性武器 一人留醫一人准保釋

空姐被控激光筆襲警 留院押後8‧16訊

女示威者右眼球中彈破裂 警：未能確定受傷原因