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【逃犯條例】警首認用過期催淚彈　無公布數量 (21:18)

警務處助理處長（行動）麥展豪今午（12日）在記者會上，首次承認警方曾使用過期催淚彈，但稱不能公布確切數量。據警方此前透露的數字，6月9日至本月4日共施放約1000枚催淚彈，另本月5日單日施放了800枚。

麥展豪表示，曾在驅散行動中使用已過「最佳效能期限」的催淚彈，稱這些過期催淚彈「不會令公眾構成更多危險」，只會影響能夠發射的機率。警方又公布，在6月12日清場期間，使用約240枚催淚彈、19發橡膠子彈、3發布袋彈及30發海綿彈。

警方上周一（5日）起，連續多天召開記者會講述警方就反修例示威行動的情況，傳媒連日在記者會上追問警方有否使用過期催淚彈，出席記者會的警官以「無資料」、「不是彈藥專家」等為由，拒絕具體回應，至今日終承認有使用過期催淚彈。

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