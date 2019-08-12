【逃犯條例】學界籌備9月初罷課　教育局：堅決反對 (20:30)

距離中學開學尚餘3周，有學生組織籌備9月初罷課，學生動源今日（12日）在facebook收集網上問卷，就罷課日期、日數及活動內容等，諮詢學生意見。教育局回覆本報查詢時指出，政府已表明修訂《逃犯條例》的工作已完全停止，就有組織不顧事實，仍繼續以此理由鼓吹中學生罷課，為寧靜校園帶來政治干擾，認為是極不負責任的行為，強調堅決反對任何形式的罷課。
大專界方面，包括8間資助大學在內的13間大專院校學生會，呼籲市民即日起「無限期三罷」。他們的聯合聲明稱，昨晚（11日）「全世界目擊香港警察徹底失控，泯滅人性」，包括以布袋彈射擊市民眼部，令其眼球破裂、偽裝示威者衝擊等。
相關報道：大專學界發起無限期「三罷」：香港已進入「軍管時代」
中大學生會會長蘇浚鋒稱，相信大部分同學有共識會罷課，但具體如何做仍待商討，做法不外乎是「罷課不罷學」設集會邀請教授講課。他又呼籲，港人罷工，「罷工對政權的威脅，比起學生罷課大得多」。
教育局回應，反對院校師生以罷課表達訴求，因為會影響院校的正常運作、日常教學及研究；亦擔心接連的紛擾會對院校的長遠發展造成負面影響。教育局稱，尊重專上院校，相信如有罷課的要求，校方會自行用適當的方法處理，確保其他同學的學習不受影響。
逃犯條例 相關報道：
民主派︰警扮示威者拉人令人髮指 批港澳辦圖以「恐怖主義苗頭」言論轉移視線
相關字詞﹕罷課 逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 香港引渡協議國家 保安局 遊行 反修例 反修例遊行 示威 林鄭 林鄭月娥 政府 罷工 編輯推介