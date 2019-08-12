【逃犯條例】學界籌備9月初罷課　教育局：堅決反對 (20:30)

大專界方面，包括8間資助大學在內的13間大專院校學生會，呼籲市民即日起「無限期三罷」。他們的聯合聲明稱，昨晚（11日）「全世界目擊香港警察徹底失控，泯滅人性」，包括以布袋彈射擊市民眼部，令其眼球破裂、偽裝示威者衝擊等。

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中大學生會會長蘇浚鋒稱，相信大部分同學有共識會罷課，但具體如何做仍待商討，做法不外乎是「罷課不罷學」設集會邀請教授講課。他又呼籲，港人罷工，「罷工對政權的威脅，比起學生罷課大得多」。

教育局回應，反對院校師生以罷課表達訴求，因為會影響院校的正常運作、日常教學及研究；亦擔心接連的紛擾會對院校的長遠發展造成負面影響。教育局稱，尊重專上院校，相信如有罷課的要求，校方會自行用適當的方法處理，確保其他同學的學習不受影響。

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