【逃犯條例】兩男涉管有爆炸品及攻擊性武器　一人留醫一人准保釋 (19:08)

周六（10日）大埔反《逃犯條例》修訂遊行，演變為多區快閃堵路，包括紅磡區。警方昨日（11日）凌晨到該區調查堵路及清除路障時，在港鐵黃埔站截查兩名年輕男子，分別搜出橡筋發射器或懷疑煙餅。兩人分別被控管有爆炸品、藏有攻擊性武器等罪，案件今日（12日）下午在九龍城裁判法院提堂。其中一人報稱不適送院未能出庭，另一音響技工則獲准以5000元保釋，須遵守宵禁令，案件押後至10月8日再訊。
被告依次為報稱保安的張漢東（25歲）及報稱音響技工的姚子浩（22歲）。張漢東被控各一項襲警、管有爆炸品罪，控罪指他於2019年8月11日，在黃埔A出口襲擊警員盧振業；以及明知而管有爆炸品，即硝酸鉀及糖。據警方資料，在他身上檢獲一塊煙餅、一把鐵鎚、一個橡筋發射器、一把刀及三包鐵珠。
次被告姚子浩則被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪。控罪指出，他在上述日子和時間攜有一個自製發射器。據悉，發射器即俗稱丫叉，拉繩長度為233厘米，最長可達360厘米。
控方申請押後案件至10月8日，以待警方進一步調查，不反對被告保釋。姚子浩代表律師表示，被告為音響技工，月入1.6萬元，胞兄及母親今到庭旁聽；另透露被告很多時候要晚上及通宵工作。裁判官批准姚子浩以5000元保釋，須遵守宵禁令，早上12時至6時留在報稱住址及不准離港。
至於張漢東，控方指他報稱不適送院，暫時在伊利沙伯醫院留醫，將案件押後至8月16日再訊、或被告出院後提早上庭，其間交由警方看管，獲裁判官批准。
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