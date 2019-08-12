【逃犯條例】兩男涉管有爆炸品及攻擊性武器　一人留醫一人准保釋 (19:08)

被告依次為報稱保安的張漢東（25歲）及報稱音響技工的姚子浩（22歲）。張漢東被控各一項襲警、管有爆炸品罪，控罪指他於2019年8月11日，在黃埔A出口襲擊警員盧振業；以及明知而管有爆炸品，即硝酸鉀及糖。據警方資料，在他身上檢獲一塊煙餅、一把鐵鎚、一個橡筋發射器、一把刀及三包鐵珠。

次被告姚子浩則被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪。控罪指出，他在上述日子和時間攜有一個自製發射器。據悉，發射器即俗稱丫叉，拉繩長度為233厘米，最長可達360厘米。

控方申請押後案件至10月8日，以待警方進一步調查，不反對被告保釋。姚子浩代表律師表示，被告為音響技工，月入1.6萬元，胞兄及母親今到庭旁聽；另透露被告很多時候要晚上及通宵工作。裁判官批准姚子浩以5000元保釋，須遵守宵禁令，早上12時至6時留在報稱住址及不准離港。

至於張漢東，控方指他報稱不適送院，暫時在伊利沙伯醫院留醫，將案件押後至8月16日再訊、或被告出院後提早上庭，其間交由警方看管，獲裁判官批准。

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