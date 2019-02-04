【逃犯條例．機場集會】海外遊客不怪示威者　內地旅客籲年輕人「好好工作」 (20:38)

何先生從內地經香港回台灣，下午搭機場巴士時，巴士因人潮而沒有停機場站，他要從亞洲博覽館走到機場一號客運大樓，約2時抵達機場，已見到有很多示威者。他說，不知道示威者訴求，但不贊成在機場示威，「這個是國際機場，會影響到全世界的旅客。」

來自法國的Dausque，一家四口來港旅行20天，原本今晚返回法國，但來到機場才發現航班取消。他說，在香港所住的酒店在彌敦道旁，過去20日見過多次示威，也見過警方在尖沙嘴警署開槍，但他不認為香港危險。Dausque說，今日在機場的示威很和平，不明白機管局為何取消航班，認為是機管局的錯，不會責怪示威者。

【19:34】反修訂《逃犯條例》引發的示威持續，今午（12日）再有市民在機場集會，至傍晚大部分人已離去。機場已宣布暫停航班登記服務，離境閘機關閉，航空公司登記櫃位已無職員，但很多乘客仍不知航班安排，在離境閘口或登記櫃位等候。來自奧克蘭、瑞士、台灣及本港旅客表示不怪責示威者，有內地旅客則認為香港年輕人應「好好工作、好好學習」。

來港進行身體檢查的旅客Ray表示，原定今晚乘9時的飛機返回奧克蘭，剛從沙田乘機場巴士，上車後才知道機場交通混亂。他昨晚有看到媒體報道警察的拘捕行動，認為大批民眾聚集在機場表達聲音，即使對他構成不便，也不能怪責任何人，有時事情就是這樣發生（It just happens）。

內地旅客江先生今早從曼谷抵港，到市區遊玩數小時後，返回機場準備下午轉機到成都，但已無法登機，「機場人山人海，很多口號，聽不懂」。他說，一直聯絡不到航空公司，未知今晚安排；不太清楚香港反修例示威，認為香港年輕人應「好好工作、好好學習」，只要港人提出訴求，黨和政府一定會開導他們，不用示威。

來自瑞士的旅客Girard在港逗留了兩周，原本乘搭今午4時的航班前往日本，但3時15分抵達時離境閘口已經關閉，一直等到4時許仍未聯絡到航空公司，估計要重新訂機票。他說，知道示威者的反修例訴求，認為他們爭取自己的訴求是好事，不會怪責他們。

來自台灣的張小姐今早從台北抵港，到市區處理公事數小時後返回機場，原定下午要轉機到上海，但未能登機。對於無法如期登機，她感到不便，但認為示威者只是希望政府聽見訴求，且行動和平，認為機管局不應取消航班。

港人何先生今日原要往台北出差，航班約晚上6時出發，已提早出門，惟下午4時許抵達機場時離境閘口已關閉。他說，支持示威者的訴求，雖然因此要缺席明日的會議，但不會怪示威者。

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