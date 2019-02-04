【逃犯條例】民主派︰警扮示威者拉人令人髮指　批港澳辦圖以「恐怖主義苗頭」言論轉移視線 (18:06)

反對修訂《逃犯條例》引發連場示威，昨日（11日）多區出現快閃圍堵行動，警方驅散之餘大舉武力拘人。民主派今日（12日）召開記者會回應警方昨日處理示威手法，民主派會議召集人毛孟靜形容昨日發生的是警察暴行、「聳人聽聞」，她質疑特首林鄭月娥去了哪裡，又稱警隊新指揮官「上任三把火」，「燒完警察僅餘的公信力」。對於港澳辦說香港開始出現「恐怖主義的苗頭」，毛孟靜認為北京政府是看到香港警隊抵不住輿論，走出來撐警隊，以恐怖主義苗頭來轉移視線，並以恐怖主義來給予理由警方混入示威者當中。
民主黨林卓廷質疑有警方便衣人員在示威者當中，並用武力制服示威者，他要求警方交代有關安排何時開始及進行了多久，以及相關人員在示威中有何角色、有否煽動參與者，以及示威中的違法行為有多少是由便衣警或卧底參與。
毛孟靜批評，警方欺凌弱質市民，在葵芳肆意放催淚彈還要企圖否認，籲「香港警方不要當市民傻」；在太古港鐵站內「兜口兜面」、行刑式向市民射擊；更令人髮指是警察扮示威者拉人，但警方卻稱此舉與扮卧底混入黑社會無分別。毛孟靜表示，香港年輕人追求民主、自由、法治和公道的理念，批評警方「你將佢當成是黑社會？」。她又斥，林鄭月娥不停躲在警方後面，稱要停止暴力，但隻字不提警察暴力，民主派至7・21元朗襲擊事件後一直要求林鄭月娥與民主派緊急會面，批評她完全不負責任。
林卓廷表示，有便衣警員在示威者中有兩個可能，一是卧底、二是便衣探員在拘捕時才走出來，若是前者的話，按法律要得到律政司副刑事檢控專員批准，否則不能豁免刑事檢控。他又指出，警方予他強烈感覺是蓄意派出人員混入示威者當中，他質疑此前在示威中的違法行為，有多大程度是由便衣警或卧底參與。他指出，昨晚在太古港鐵站中，有警員亂槍掃射示威者，他強烈質疑警方濫用和使用不必要武力，對市民進行懲處。而對於眼部受傷的女示威者，林卓廷質疑警方蓄意瞄向頭發射，指若打到入頭部會致命。
公民黨郭家麒批評，警方在室內放催淚彈和衝入太古站樓梯等，是相當危險的情况，如同謀殺，可恥和卑鄙。
民主派又認為，監警會失去公信力和約束力，重申促政府成立獨立調查委員會。
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