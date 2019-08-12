【逃犯條例】太古站近距離發胡椒球　警：不會造成槍械損傷 (17:48)

反對修訂《逃犯條例》爭議持續，昨日（11日）多區發生警民衝突，包括警方於港鐵太古站近距離向示威者發射胡椒球。警務處助理處長（行動）麥展豪在記者會上稱，胡椒球本身不是致命武器，近距離使用胡椒球不會造成槍械損傷效果。
麥展豪表示，不能同意警方當時失控的坊間說法，強調警方使用武力有嚴格規定，未來會檢討胡椒球發射距離是否恰當。
被問及胡椒球的合理射程距離，麥展豪稱「手上無資料」，被記者質疑他身居警務處高位卻不熟悉內部指引。警察公共關係科總警司謝振中則稱，胡椒球打中身體後會變成粉末，效果與催淚水劑類似，本港其他執法部門都可在較密閉空間內使用胡椒球彈，「不是不能夠在短距離用的裝備」。
麥展豪及後補充，以他所見太古站的警員並非向着他人正面射出胡椒球，認為當時警員並非用胡椒球「對受眾造成直接傷害」。
葵芳站放催淚彈 警：控制「十分緊急」情況
警方昨晚在葵芳站內施放催淚彈，警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥稱，當時新界南衝鋒隊由葵芳警署開始驅散行動，經過葵芳站時，站內有示威者用鋼珠射向警員及燒煙霧餅，警方評估後發射一枚催淚彈控制當時「十分緊急」的情況，以保障公共安全。
被問到在站內施放催淚彈是否犧牲車站職員安全，江永祥反問：「暴力示威者在裏面用彈叉，又有無想過會打到途人？燒煙霧餅又有無想過途人的危險？」，強調警方是希盡快制止示威者危險行為，才發射一枚催淚彈。
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