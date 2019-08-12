【逃犯條例】逾百教牧唱詩歌祈禱48小時　抗議港警濫暴濫捕 (16:40)

被問到若警務處長盧偉聰是基督徒，教牧會作出什麼建議？在場教徒即大叫「認罪、悔改」，而基督教協進會前主席、循道衛理聯合教會前會長袁天佑表示，現已非是否基督徒的問題，是良知的問題，希望高官與警員均能按良知做事。

中華基督教會牧師陳淑儀代表宣讀聲明，強烈反對警方濫暴濫捕，就昨日（11日）警隊使用過度武力，如在港鐵站施放催淚彈、近距離射擊示威者等，對無辜市民造成身心傷害，教牧與信徒感到十分悲憤、難過。

聲明表明，生命「不能視為蟑螂，任意傷害」，對示威者的公開羞辱、不合比例毆打、無理拘留及人性的踐踏，深表遺憾，要求警方保持克制，守法執勤，停止使用不必要武力，呼籲全港1200間教會於8月17及18日崇拜、祈禱紀念警隊昨日暴力事件及受傷市民，又引用《詩篇》金句說：「上主啊，你必殺戮惡人；所以，你們好流人血的，離開我去吧」。

袁天佑牧師表示，對於警方濫暴表現感覺非常難過，他昨日在灣仔聞到催淚彈，感到呼吸困難，晚上回到太古城家時，在太古港鐵站疏導人潮，又聽聞警察在太古港鐵站內射催淚彈，形容「這種催淚彈放題是非常不合理」。

「香港教會更新運動」總幹事胡志偉表示，過去教牧曾嘗試聯絡高官會面不果，現於警署外展開48小時通宵詩歌祈禱會，沒有申請不反對通知書，「要按實際情況，若我們未唱夠48小時，警察就拘捕我們，我們都會be water」。

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