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【逃犯條例】張建宗：政府管治意志不會動搖　李家超：警行動瓦解暴力源頭 (19:58)

【19:44】政務司長張建宗表示，政府的管治意志不會動搖，行政會議已提早復會，特首亦承諾會改善未來的施政作風，強調香港不能夠停頓下來，政府有責任維持管治，惟目前社會一定要安寧，呼籲示威者保持冷靜、做實事、回復理性，一齊守護香港。

他認為，社會紛亂源於《逃犯條例》修訂，政府已承認處理修例不足，監警會會審視警方近月的部署和處理手法，呼籲公眾向監警會提供資料作調查。

坊間質疑警隊使用過分武力驅散示威者，保安局長李家超說，警方行動是針對極端暴力分子，該些人使用燃燒彈及縱火，威脅警方。他形容警方的行動是瓦解暴力源頭。對於有警員喬裝執勤，李家超相信有關警員執行任務時不會參與非法行為。

就一名女示威者中彈右眼球破裂，李家超稱，警方目前未有接獲相關報案，認為受傷原因有待調查，呼籲她向警方報案，以查明事實真相。

運輸及房屋局長陳帆表示，政府並非無回應民間的五大訴求，調查警方的工作交由監警會負責，「暴動」定性不會改變法庭裁決，如特赦示威者是凌駕法律，與本港法治有矛盾。他未有正面回應實施雙普選的訴求，僅稱訴諸暴力非香港人想見，呼籲市民摒棄分歧，思考如何走出困局。

【16:30】政務司長張建宗今日（12日）下午5時15分將聯同保安局長李家超和運輸及房屋局長陳帆，在政府總部地下演講廳舉行記者會。 

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