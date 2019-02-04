【逃犯條例．機場集會】國泰CEO警告參與非法示威或被解僱　員工對打壓極度遺憾 (16:49)

何杲於信中指出，員工在工作時間的行為及言論均對公司有顯著影響，國泰有政策列明，員工不可發布侵犯同事私隱及令國泰聲譽受損的言論，對於近日有員工公開機密商業資料，是違反守則及不可接受。

國泰航空及國泰港龍航空員工的聲明表示，對警方殘暴不仁、喪盡天良的行為予以強烈譴責，批評警方罔顧市民生命安全、草菅人命，眾人誓要追究責任到底。聲明指出，根據基本法，香港人擁有集會自由、言論自由，此亦作為自由社會公民守護的核心價值，不容摧毀。對於行政總裁發通告以恐嚇解僱員工，及妨礙員工遵循《基本法》享有的自由，對此極度不滿，員工誓與港人同行，決不向強權低頭。

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