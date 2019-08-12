拳打14歲逃學夜歸子致入院　父認罪求情稱患精神病 (16:35)

報稱無業的52歲吳姓男被告，被控兩項故意襲擊導致兒童受傷損害。控罪指出，被告於2018年11月17日，在白田邨一單位內兩度襲擊14歲男童X。控方表示，被告為單親父親，與兒子同住深水埗3年。被告有4次案底，一次與暴力相關。

案情指出，兒子於案發日偕同數名朋友在寓所沙發玩手機，被告責罵兒子沒上學及經常夜歸。兒子不予理會，並爬上碌架牀睡覺，被告首先拳打兒子臉部但被擋開，其後改用吸塵機的金屬管打兒子的左手臂、左大腿，又再用拳頭打其身軀至少8次，兒子大聲叫喊被告停手，最終兩人均被送院。

被告警誡下承認犯案，因兒子逃學及經常夜歸。兒子傷勢包括左手肘觸痛，頭皮有紅腫，左邊大小腿、左上臂均有擦傷，入院治療12日。

被告親自求情稱，現時兒子與姑姐同住，每周回家探望他，曾提醒兒子「出面好亂，唔好出街」。他有精神科病歷，案發時沒有服藥，現時有見醫生及社工，定時服藥，精神科健康中心亦會派員探望他，情緒回復隱定，沒有再發脾氣，更特意詢問可否讓兒子搬回家跟他同住，並透露兒子「雙失」，沒有上學及上班。

裁判官聽畢案情，認為男童傷勢不輕，住院一段時間，先為被告索取感化報告，以及為其兒子索取福利官報告，押後至9月9日判刑。

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