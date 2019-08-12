【逃犯條例】港澳辦斥示威者屢攻擊警察　「出現恐怖主義苗頭」 (16:19)

楊光稱，昨晚（11日）有「極少數暴徒」在長沙灣警署、尖沙嘴警署及灣仔警署總部等，向警察投擲汽油彈，令警察多處燒傷，他對「喪心病狂、不計後果的嚴重犯罪行為」表示極度憤慨及強烈譴責，並慰問受傷警員。

他表示，香港警隊是維護香港社會治安和法治的「中堅力量」，警務人員兩個多月來「克盡職守，在止暴制亂方面表現出的專業、克制、作出的重要貢獻」，贏得包括廣大香港市民在內、熱愛和平安定的人崇高敬意。

楊光批評「激進示威者」屢用極其危險的手段攻擊警察，是粗暴踐踏香港法治和社會秩序，嚴重威脅香港市民生命安全，亦嚴重挑戰香港繁榮穩定，必須毫不留情依法打擊這些行為，支持警隊及司法機構果斷執法。他又稱「止暴制亂、恢復秩序」香港壓倒一切、最緊迫的任務，呼籲關心香港前途的人向一切犯罪行為和暴力分子說不。

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