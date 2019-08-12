【逃犯條例】民間記者會：警去人性化待示威者如「曱甴」 (16:11)

反對《逃犯條例》修訂風波未息，市民今午（12日）舉行第三次民間記者會。發言人批評警方昨日（11日）近距離開槍、以布袋彈射眼、疑有警員扮示威者等行動，對此表示「深惡痛絕」，要求警察於下午4時的記者會公開行動指引，「否則市民分不到邊個係警察，邊個係黑社會」。被問到會否因警察會佯裝示威者而影響往後行動，發言人吳先生表示，相信民間智慧。
第三次民間記者會以「『豬嘴』背後，香港人保護香港人」為題，有發言人以紅紗布遮右眼或戴上右眼位置有染紅布料的眼罩，指斥警察昨日把布袋彈射向女救護員右眼。
發言人吳先生指出，昨日疑有警員佯裝示威者，質疑警察於過去所譴責的衝突中，有多少出於警方的「精心策劃」，懷疑警方煽動群眾情緒。
發言人高小姐指出，警方現場一直稱呼並對待示威者如「曱甴」，又指立法會議員何君堯常在社交網站facebook使用「purge（清除）」、「sterilisation（消毒）」等字眼，認為是如希特拉政權屠殺猶太人時的納粹去人性化做法。
發言人質疑警方昨日做法有違本港法例第427章刑事罪行（酷刑）條例，《就執法方面的非致命武器及相關設備的日內瓦指引》諮詢文件亦清晰指出，布袋彈應只向下半身發射，絕不應瞄準頭部，否則屬非法使用。
對於警方今日展示水炮車，吳先生認為，警方任何形式的武器現在都不依從安全守則。
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