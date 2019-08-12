【逃犯條例．機場集會】機管局：今日其餘所有航班取消　登記服務暫停 (16:36)

【15:58】機管局宣布，除已完成登機程序的離港航班及正前往香港的抵港航班外，今日（12日）其餘所有航班已全部取消。

【15:41】反修訂《逃犯條例》引發的示威持續，民間今日（12日）再發起機場集會，抗議警方使用過度武力，要求政府回應「五大訴求」等。機管局表示，受公眾在機場集會影響，現時機場客運大樓十分擠擁，機場運作受嚴重影響，前往機場交通非常擠塞，所有停車場車位爆滿。

機管局現已啟動機場緊急事故應變中心，將由今晚6時開始，實施航班重新編配，限制飛機升降量，呼籲旅客在出發往機場前，透過機場網頁或「我的航班」流動應用程式，了解最新航班情況，亦可留意航空公司有關航班最新消息。

機管局呼籲如非今日乘搭航班的旅客，應盡量避免前往機場，前往機場旅客請盡量使用公共交通工具。機管局與航空公司及各業務伙伴會保持緊密溝通，希望機場盡快回復正常運作。

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