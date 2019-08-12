【逃犯條例】張達明：所有警員須出示委任證　先知會所涉罪行才拘捕 (16:38)

相關報道︰警疑喬裝示威者拉人 無戴委任證避答身分

擔任監警會委員時，張達明曾處理一項中國副總理李克強訪港期間的投訴，投訴指要員保護組（簡稱G4）的警員在麗港城行使警權抬走投訴人時並沒有先出示委任證，他指時任警務處處長曾偉雄亦同意所有警員，包括要員保護組，都必須遵守相關《警察通例》的規定。

張達明指出，為貫徹法律面前人人平等的法治觀念，警隊有明文規定的常規處理，若有表面資料或證據顯示警務人員可能涉及違法的行為，例如毆打被拘捕者或妨礙司法公正，以監警會條例處理的投訴便會暫停，並轉交與被投訴人沒利益相連的警務人員以刑事調查方法處理。

另外，張達明又指普通法清楚規定，即使警務人員有合理理由拘捕疑犯，除非當時實際環境不可行，否則警員都必須先表露其身分，知會該疑犯說會拘捕他，並清楚講出懷疑他干犯的罪行，讓疑犯有機會解釋以釋除警員的懷疑，才決定是否應行使拘捕權。張達明說，若警員沒有按照此法律規定先知會疑犯便採取拘捕，即使本身他有合理理由，是次拘捕亦會不合法，有關疑犯亦可以合理武力抗拒拘捕。

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