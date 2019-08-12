【逃犯條例】醫護公院示威　抗警濫暴「企圖謀殺香港市民」 (15:27)

促警勿「濫用警力」

東區醫院數十名穿上醫院制服的醫護人員，舉起「香港警察企圖謀殺香港市民」等橫額和標語，部分人戴上黑色口罩、頭盔和用紗布掩蓋右眼，並戴上黑絲帶。參與行動的護士麥小姐表示，警方昨日在遊行示威中使用的「所謂最低武力」，已導致有示威者右眼嚴重受傷，認為她可能永久傷殘，「這些不是最低武力」。麥小姐希望警察執行職務時，不要再對任何人作出嚴重傷害，「他們只是去執法，不是加一些武力去濫用他們的警力」；又稱曾有警員在急症室中，以不同手段阻礙救援工作，舉例有同事目擊警員衝入診症室。

不罷工戴黑絲帶表支持

麥小姐指出，救援工作是爭分奪秒，「延遲了一秒就是一秒」，希望警員不要再阻礙救援工作，特別是現場救援，稱現場很多急救員也遭警員濫捕和傷害。她又說，作為醫護不能罷工，故戴上黑絲帶表達支持，「前線醫護會跟市民一起，緊守崗位做出應有的救援工作」。另一護士亦覺得警察涉濫捕，認為警察「自稱是專業，但一點也不專業」。

盼公眾理解醫護行動

另一參與醫護示威的醫生曾小姐表示，看到昨日有關示威活動片段，作為醫護人員感痛心，「傷害到人的身體，甚至永恆的缺失」，又認為警方部分行動不符合國際法，「例如用槍射頭，近到1至10米射擊示威者，當他們其實無攻擊行為時候」，以及拘捕沒有裝備的市民。至於罷工，曾小姐則說理念上是支持，但她不會參與，因要履行服務市民的承諾，「不論市民政治支持與不支持，哪方面，作為醫護人員也會服務」，惟尊重有同事參與，亦希望大眾能理解為何部分理應政治中立的醫護人員選擇走出來。

瑪嘉烈醫院有數十名醫護人員，自發在K座大樓對出公園一帶站着示威，他們舉起標語，抗議警方以布袋彈等武器射擊示威者。臨牀心理學家陳先生（化名）表示，因政府不聽民意，近日遊行基本上每次也有穿上黑衣參加，稱「多累也要出來」，又說不怕被打，因自己「行得正企得正」。對於罷工，他認為從事非緊急服務的醫護人員可考慮罷工，但應要以不影響緊急醫療服務為原則。另一護士曾小姐談及事件時一度哽咽，稱昨日才從日本回港，旅行也「去得不開心」，批評警方近日行動濫權。

明日（13日）亦有人發起在威爾斯親王醫院靜坐集會。

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