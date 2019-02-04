【逃犯條例．機場集會．多圖】機場萬人高呼「黑警還眼」　國泰CEO警告員工參與「非法示威」可被炒 (16:26)

機管局宣布，除已完成登機程序的離港航班及正前往香港的抵港航班外，今日（12日）其餘所有航班已全部取消。（相關報道：機管局：今日其餘所有航班全部取消）

【15:21】現時機場一號客運大樓估計有過萬人示威，除了接機大堂坐滿和站滿，有示威者想前往出境大堂層，但因人太多，多部扶手電梯都已停止運作，市民步行上樓，速度非常緩慢，有從機場快線出來的乘客直接走到二號客運大樓。剛落機步出禁區的乘客，亦要花很長時間才能步出接機大堂。

另外，仍有大批市民正由市區前往機場，目前機場路塞車，大批E41巴士乘客下車徒步走向機場方向。

【14:37】反修訂《逃犯條例》引發的示威持續，今日（12日）再有市民在機場集會，抗議警方使用過度武力，要求政府回應「五大訴求」等。中午約12時，機場接機大堂已有數千人靜坐，部分人蒙着一隻眼，抗議昨日警方向示威者眼部開胡椒球槍，高叫「黑警還眼」等口號，亦有市民手持示威者受傷的照片，在出境大堂的樓層走動展示。

另外，國泰航空行政總裁何杲向員工發信，表示今日機場的示威未獲當局許可，故會被視為「非法示威」；又警告支持或參與非法示威的員工將受紀律處分，包括被解僱。

下午約1時半，機場集會者突然站起，在原地舉起標語及高叫「黑警還眼」等口號。現場聚集的人愈來愈多，人群暫時未有移動。靜坐行動吸引不少旅客圍觀，任職消防員的郭先生說，今日一家三口飛往日本旅行，他們特意提早超過3小時到機場，詢問示威者是否需要物資支持，感謝他們為香港付出。郭先生說作為紀律部隊成員，覺得現時警方已並非依法辦事，「我也在警校訓練過，制服示威者後不可繼續使用武力，現時警方的做法根本是違規，打着執法旗號，其實是在報復、執行私刑」。

郭先生說，昨日（11日）在直播中見到有示威者被打爆眼球，亦有警員用膝蓋壓著示威者頸部，對警方的行為感到憤怒，認為要與警方「割席」。

任職廣告業的林先生今日罷工來機場示威，他用一張黑紙遮蓋右眼，手持女示威者被打爆眼的照片，在出境大堂層走動。他說，昨晚自己也在尖沙嘴，聽到警方的槍聲，對警方向沒有衝擊的示威者開槍感到憤怒，希望向旅客解釋香港情況。

在工程界工作的陳先生亦是罷工到機場示威。他表示，原本不支持「和理非」，認為應上街抗爭，但見到昨日懷疑有警員扮成示威者，擔心再上街會繼續有警隊「無間道」，故決定來機場集會。他說，昨日警方在港鐵站內發射催淚彈等，擔心警方武力繼續升級，連機場的和平集會也會被警方驅散。

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