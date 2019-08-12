【逃犯條例．機場集會】數百人留守機場　王宗堯派飯 (23:59)

【23:23】《明報》記者在機場觀察，晚上9時許開始有人派飯，藝人王宗堯約10時半過後亦聯同市民派飯。現場有大量飯盒、麥當勞包、零食及飲品派發，出現供過於求情況。機場一號客運大樓仍有旅客滯留，但大樓內大部分餐廳已關門，有示威者主動派飯及水予旅客；亦有義務急救員為意外受傷的旅客治理傷口。

機場櫃位作未恢復運作，有旅客在離境大堂席地而睡。有市民向旅客致歉，獲回應「It’s not your fault」。現時仍有數百人在接機大堂留守，高呼「五大訴求、決一不可」等口號。

【21:10】一名男子與示威者爭執後情緒激動嚎哭，大嚷「我本來支持你哋」，但反被示威者粗口責罵，並要求見立法會議員張超雄。男子由機場保安及職員攙扶離開客運大樓，張超雄亦陪同在側。

【19:24】有自稱「勇武」的女示威者號召其他示威者於接機大堂再聚集，重整旗鼓，繼續癱瘓運作。她稱，示威者會於7時半在接機大堂商討去留，若警方施放催淚彈或發射橡膠子彈將會撤退。

【19:13】今日（12日）罷工的陳小姐（化名）下午3時到機場，希望以集會向政府施壓，同時盼能向旅客宣傳香港現今時事。她認為機場仍是一個相較安全的地方，本打算留至6時再看情况，但見仍然風平浪靜，就決定就多留一會，若有防暴警察出現就會離開。惟她見機場至今仍有遊客，又無示威者衝擊，暫時應仍然安全，認為即使防暴警察準備清場施放催淚彈都應先指示，讓市民離開。

她覺得到機場的人一定是「和理非」，即使多人聚集在接機大堂，亦無阻礙遊客出入，眾人都和平站在路面，無需要亦不理解為何要取消所有航班。

【18:25】機場巴士站人流已減少約一半。

【18:20】很多旅客仍在機場等候，或到旅客服務櫃檯查詢。

【18:05】機場已少了很多示威者，目測人數只有下午高峰期的三分之一。

【18:01】有在機場禁區工作的員工表示，禁區內未見有警察，亦未見有異常情況。

【17:46】部分示威者正離開，人群迫爆巴士站，現場暫未見軍裝警員。

【17:35】大批集會市民正計劃出市區。青衣機鐵站仍有大批示威者討論去留，有人堅持繼續進入機場增援，亦有空姐勸人不要進入機場。

【17:19】香港國際機場表示，機場運作嚴重受阻，所有航班即時取消，呼籲旅客盡快離開客運大樓，受影響旅客可與航空公司聯絡有關航班安排。

另外，香港快運（HK Express）宣布取消今明兩日的航班。（相關報道：香港快運取消今明11定期航班）

【17:00】下午6時清場？鄧炳強：正開記者會 不掌握情況

有傳警方將於下午6時後在機場清場，警務處副處長（行動）鄧炳強稱因正開記者會，故不掌握有關情況，要待記者會後再向傳媒提供資料。他無正面回應有否喬裝示威者的警察混入機場集會，僅稱警員「扮成不同人物」是用作針對使用「極端核心暴力的人群」及「用致命武器的人物」。

警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥稱，記者會於下午近4時開始前，機場客運大樓已有逾5000名示威者，部分人已進入離境大堂，令部分離境乘客無法進入禁區；警方之後的行動細節如何安排，他會在記者會完結後再了解。

【16:26】機場集會人士已迫滿離境大堂入閘位置，亦有人在機場快線出口席地而坐，有其他示威者呼籲他們到登機大堂聚集，盡量令乘客無法辦理登機手續（check-in）。部分示威者以激光筆照射機場頂部。

機管局宣布，除已完成登機程序的離港航班及正前往香港的抵港航班外，今日（12日）其餘所有航班已全部取消。（相關報道：機管局：今日其餘所有航班全部取消）

【15:21】現時機場一號客運大樓估計有過萬人示威，除了接機大堂坐滿和站滿，有示威者想前往出境大堂層，但因人太多，多部扶手電梯都已停止運作，市民步行上樓，速度非常緩慢，有從機場快線出來的乘客直接走到二號客運大樓。剛落機步出禁區的乘客，亦要花很長時間才能步出接機大堂。

另外，仍有大批市民正由市區前往機場，目前機場路塞車，大批E41巴士乘客下車徒步走向機場方向。

【14:37】反修訂《逃犯條例》引發的示威持續，今日（12日）再有市民在機場集會，抗議警方使用過度武力，要求政府回應「五大訴求」等。中午約12時，機場接機大堂已有數千人靜坐，部分人蒙着一隻眼，抗議昨日警方向示威者眼部開槍，高叫「黑警還眼」等口號，亦有市民手持示威者受傷的照片，在出境大堂的樓層走動展示。

另外，國泰航空行政總裁何杲向員工發信，表示今日機場的示威未獲當局許可，故會被視為「非法示威」；又警告支持或參與非法示威的員工將受紀律處分，包括被解僱。

下午約1時半，機場集會者突然站起，在原地舉起標語及高叫「黑警還眼」等口號。現場聚集的人愈來愈多，人群暫時未有移動。靜坐行動吸引不少旅客圍觀，任職消防員的郭先生說，今日一家三口飛往日本旅行，他們特意提早超過3小時到機場，詢問示威者是否需要物資支持，感謝他們為香港付出。郭先生說作為紀律部隊成員，覺得現時警方已並非依法辦事，「我也在警校訓練過，制服示威者後不可繼續使用武力，現時警方的做法根本是違規，打着執法旗號，其實是在報復、執行私刑」。

郭先生說，昨日（11日）在直播中見到有示威者被打爆眼球，亦有警員用膝蓋壓著示威者頸部，對警方的行為感到憤怒，認為要與警方「割席」。

任職廣告業的林先生今日罷工來機場示威，他用一張黑紙遮蓋右眼，手持女示威者被打爆眼的照片，在出境大堂層走動。他說，昨晚自己也在尖沙嘴，聽到警方的槍聲，對警方向沒有衝擊的示威者開槍感到憤怒，希望向旅客解釋香港情況。

在工程界工作的陳先生亦是罷工到機場示威。他表示，原本不支持「和理非」，認為應上街抗爭，但見到昨日懷疑有警員扮成示威者，擔心再上街會繼續有警隊「無間道」，故決定來機場集會。他說，昨日警方在港鐵站內發射催淚彈等，擔心警方武力繼續升級，連機場的和平集會也會被警方驅散。

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