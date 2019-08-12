警示範水炮車　何君堯林卓廷等互相指罵　提問環節腰斬【短片】 (14:35)

警方斥資1659萬元，購入3部俗稱「水炮車」的人群管理特別用途車。立法會保安事務委員會安排成員今（12日）早到粉嶺警察機動部隊總部，觀看警方有關水炮車的示範，其間建制與泛民議員發生激烈口角，何君堯與林卓廷等互相指罵，令議員提問環節腰斬，機動部隊學校副校長、高級警司陳健國未有等候梁耀忠完成發問便離開，令民主派議員大為不滿。
示範環節今早11時開始，不少民主派議員配戴保護裝備如頭盔、眼罩等現身，並高呼「警察暴力治港」，抗議警方使用過度武力清場驅散示威者，其間民主黨林卓廷對着建制派何君堯大罵「警黑合作可恥」、「何君堯黑社會」；人民力量陳志全亦大叫「721罪魁禍首」，民主黨許智峯連番追問「點解同黑社會握手？」何君堯則表示，「你哋勾結美國佬！Shame on you！」他又對着許智峯說：「第一個坐監係你呀！監躉！叛國！」
林卓廷反擊說：「你係香港第一人渣！」何君堯回敬「你連渣都無得剩呀！叫你過去睇水炮呀，睇下對人體有咩傷害呀！」過程擾攘大概10分鐘，最後需要警察公共關係科調停。
水炮車示範完畢後，在議員提問環節時，何君堯拍片質問林卓廷及陳志全，「邊個係黑社會呀，講呀！我即刻走去port (report)你！」當時持咪的街工梁耀忠說：「自己唔係，使乜驚人話你呀？」其後陳志全和何君堯有肢體碰撞，立法會保安事務委員會主席、民建聯陳克勤呼籲雙方冷靜，但指罵仍然不斷，令議員提問環節腰斬，機動部隊學校副校長、高級警司陳健國未有等候梁耀忠完成發問便離開。
其他新聞：
相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 香港引渡協議國家 保安局 遊行 反修例 反修例遊行 示威 林鄭 林鄭月娥 政府 水炮車 人群管理特別用途車 何君堯 林卓廷 陳志全 許智峯 編輯推介