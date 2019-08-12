【逃犯條例】52部門公務員聯署責警瀆職　惡行偏離公僕角色 (14:08)

聯署聲明指出，自6月12日金鐘發生大型示威後，香港警隊一而再無差別辱罵、拘捕甚至攻擊示威者和途人，警隊於執行武力驅散的行動中，亦使用大量過期催淚彈，為前線記者及示威者造成無可彌補的身體損傷；7月21日「元朗黑社會無差別攻擊事件」及近日「北角福建幫事件」中，清楚反映警隊與三合會成員合作的事實；昨日（11日）警隊更派員以示威者打扮混入人群。

聲明表示，公務員團隊一直堅守以民為本的原則，為香港市民服務，但如今警方的種種惡行，顯示其已完全偏離作為公僕的角色，並完全放棄百多年來艱苦建立的良好形象，甘心屈服於一切不合法命令及權力，聯署敦促警隊高層立即下令全體人員停止一切違反公權力及國際公約的行為。

截至今日中午12時，聯署總人數為1208人。

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