請槍代考保險中介牌　財務經理及「槍手」同判社會服務令 (14:35)

稱自幼患上畸形血管增生和腦血管瘤症的27歲財務經理，兩年前投考保險中介牌照時，兩度將其身分證交予友人，「請槍」委託代考，最終遭監考員識破身分證有問題而揭發報警。涉案「請槍者」及「槍手」早前各承認兩項串謀使用他人身分證罪名，今日（12日）分別被判80及160小時社會服務令。
認罪的被告分別為「請槍者」關俊豪和「槍手」楊文傑，之前裁判官為兩人索取報告。報告顯示，關俊豪因記憶力不好才「請槍」，現已感到後悔，又承諾不會再犯。至於楊文傑求情時表示，自己此前對犯案的法律後果不理解，現在不會再重犯，而僱主對他的評論仍佳，表明會繼續聘用。裁判官判刑時指出，關俊豪「請槍」代考，為始作俑者，故判處關俊豪160小時社會服務令，楊文傑則判處80小時社會服務令。
案情指出，涉案考試共分兩張試卷，第一份試卷的考核日期在2017年1月16日，被告關俊豪於前一天晚上將身分證交給「槍手」楊文傑。第一份試卷即日通知合格，楊文傑亦於同日將身分證歸還，但沒有將證書交給關俊豪。第二份試卷於同月18日應考，關俊豪在前一天再聯絡「槍手」代考，並再交出身分證予楊文傑。
楊文傑是次應考時遭監考員揭發及報警，被拘捕及落案起訴，並頂證被告關俊豪。
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