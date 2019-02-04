【逃犯條例】葵芳站「化學味」未散　站外有人派口罩　乘客批警罔顧市民安全 (13:35)

葵芳居民黃先生戴俗稱「豬嘴」的口罩入閘，他說昨晚在葵芳廣場吃晚飯，飯後步出商場時，突然嗅到刺鼻氣味，即時遠離車站，但仍有數分鐘感到呼吸困難，批評警方罔顧市民安全，「周圍都是路過的街坊」，不應向室內發射催淚彈。

港鐵站內職員及部分商店員工亦戴上口罩，有職員稱公司對員工保護不足，希望提供更多裝備如防毒面具，以備不時之需。

今早有數名穿黑衣的市民自發在葵芳港鐵站外免費派發口罩，並呼籲乘客戴口罩搭港鐵，以防吸入殘餘化學物。其中一人陳先生表示，自己只是路過，感到自己應出一分力，故協助黑衣市民拿着批評警方濫權的標語。他表示已向公司請假，下午會響應網民臨時發起的「塞爆機場」集會，希望政府盡快回應五大訴求。

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