【逃犯條例】葵芳站「化學味」未散　站外有人派口罩　乘客批警罔顧市民安全 (13:35)

警方昨晚（11日）在港鐵葵芳站外，向站內大堂方向施放催淚彈驅散示威者，現場煙霧瀰漫，本報記者今早（12日）到葵芳站，發現接近葵芳廣場一邊的D出口，閘內範圍有不少地磚沾有白色粉末，至中午大堂仍瀰漫着淡淡化學氣味。不少乘客出入閘時戴上口罩，或用毛巾掩着口鼻，有乘客表示嗅到車站大堂「有陣味」，認為港鐵要交代站內空氣質素，擔心影響乘客健康。
葵芳居民黃先生戴俗稱「豬嘴」的口罩入閘，他說昨晚在葵芳廣場吃晚飯，飯後步出商場時，突然嗅到刺鼻氣味，即時遠離車站，但仍有數分鐘感到呼吸困難，批評警方罔顧市民安全，「周圍都是路過的街坊」，不應向室內發射催淚彈。
港鐵站內職員及部分商店員工亦戴上口罩，有職員稱公司對員工保護不足，希望提供更多裝備如防毒面具，以備不時之需。
今早有數名穿黑衣的市民自發在葵芳港鐵站外免費派發口罩，並呼籲乘客戴口罩搭港鐵，以防吸入殘餘化學物。其中一人陳先生表示，自己只是路過，感到自己應出一分力，故協助黑衣市民拿着批評警方濫權的標語。他表示已向公司請假，下午會響應網民臨時發起的「塞爆機場」集會，希望政府盡快回應五大訴求。
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