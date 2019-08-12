【逃犯條例】大專學界發起無限期「三罷」：香港已進入「軍管時代」 (14:10)

反對《逃犯條例》修訂風波持續，大專學界今（12日）發起無限期「三罷」，稱直至涉「濫權濫暴」的警員受到法律制裁，以及政府回應民間五大訴求為止。學界亦呼籲市民響應民間行動，由今日起每天下午1時到香港國際機場參與集會。
12間大專院校的學生會發表聯合聲明，形容香港已經進入「軍管時代」，強調法治的核心在於沒有任何人能夠凌駕法律，但政府連月來不斷譴責示威者破壞法治，但警方卻可濫權濫暴而不受法律制裁，稱這才是使法治崩壞的元兇。
大專學界又表示，警方在兩個多月來一直無視法律，包括使用暴力、施放「過期催淚毒氣」、毆打無辜市民和記者、拒絕出示委任證及無理拘捕等。聲明又指警方昨（11日）晚「干犯的罪行罊竹難書」，批評警方「徹底失控，泯滅人性」。
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