【逃犯條例】大專學界發起無限期「三罷」：香港已進入「軍管時代」 (14:10)

12間大專院校的學生會發表聯合聲明，形容香港已經進入「軍管時代」，強調法治的核心在於沒有任何人能夠凌駕法律，但政府連月來不斷譴責示威者破壞法治，但警方卻可濫權濫暴而不受法律制裁，稱這才是使法治崩壞的元兇。

大專學界又表示，警方在兩個多月來一直無視法律，包括使用暴力、施放「過期催淚毒氣」、毆打無辜市民和記者、拒絕出示委任證及無理拘捕等。聲明又指警方昨（11日）晚「干犯的罪行罊竹難書」，批評警方「徹底失控，泯滅人性」。

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