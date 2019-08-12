【短片】警方展示水炮車效能　議員索使用守則警未提供 (13:02)

相關新聞：警示範水炮車 何君堯林卓廷等互相指罵 提問環節腰斬

警方並無安排傳媒提問環節，僅供議員發問。民主派議員關注警方會否在20米內發射水炮，但警方無回答，議員又要求警方公開使用守則及原廠指引，惟警方亦無提供。另外，建制派何君堯問警方會否今晚便使用水炮車，警官回應指「好難講」。

警方示範以連續水柱模式，噴射20、30、40米的距離，噴射前會廣播警告：「停止衝擊，否則噴水將你哋驅散」。警方以最低水壓噴射時，設於20米距離的假人180度後轉；射30米時，假人亦有明顯搖晃；射40米時，水柱呈拋物線弧度，未有射中假人。

民主派議員其後要求警方以最高水壓示範，首次試射20米距離時，水柱反而射中假人旁的雪糕筒，該雪糕筒則退至8米外；其後警員調正假人位置再次試射，假人中水柱後亦後退8米。示範射30米時，假人正中水柱，即時後退約8米。

之後為議員提問環節，公民黨郭榮鏗關注，警方會否在低於20米的距離使用水炮車，而警方究竟會在什麼情况使用最高水壓。機動部隊學校副校長、高級警司陳健國回應指，使用多大壓力及距離是因應現場情况，「最低武力」是相對，要視乎實際環境，「最低水壓」並不代表是警方的「最低武力」。不過，他並無直接回應，警方究竟會否在20米距離內發射。另外，他說水炮車的水缸可加入催淚水劑及顏料，催淚水劑比例等同現時警方使用的手攜式黃色催淚水瓶（PAVA）。

另外，區諾軒問警方有否評估過水炮對人體的永久傷害，他亦要求警方公開車廠原廠制訂的使用守則。陳健國表示，「使用武力絕對不是警方首要的選項」，若使用會先警告。他亦指出，警方知道使用武力所產生的「不良後果」，又表示機動部隊成員曾直接實測水炮車。

何君堯問若今晚有突發事件，警方是否可推出水炮車？陳健國強調，要視乎實際情況，是否出現大型公眾騷動、人命傷亡、財產大肆破壞、堵路等，引致公共安全及公共秩序受威脅，並要總警司級別以上決定，助理處長（行動）首肯才會使用。至於今晚會否使用，他說「我哋好難講」。

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