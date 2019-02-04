【逃犯條例】網民再眾籌抗議警方執法　兩小時籌逾169萬美元超額完成 (13:18)

據眾籌網頁顯示，截至12時30分，即行動發起後大約2小時，已有約19.6萬人參與，並籌得超過169萬美元（約1325萬港幣），遠遠超出100萬美元（約780萬港幣）的眾籌暫定目標。

眾籌聲明稱，行動所得資金將會分成兩輪用途，其一是於本周六（17日）及周日（18日），於全球報章登報「揭露戰爭罪行」；其二是於8月31日，即「八三一」五周年開始發動不同行動，爭取各國同時制裁「港共一干人等之戰爭罪行」。

聲明又呼籲全球各地人們於周六舉行集會，以回應警方執法問題，及支援於周五（16日）舉行的香港「英美港盟，主權在民」遮打集會。

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