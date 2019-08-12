【逃犯條例】陸克文：北京不大可能在港出動解放軍 (12:41)

反修訂《逃犯條例》風波未息，各界關注中央會否動員駐港解放軍介入平定局勢。澳洲前總理、現任美國亞洲協會政策研究院院長陸克文（Kevin Rudd）日前接受法國《世界報》專訪時表示，他認為在六四事件30年後，北京幾乎不可能在香港動員解放軍。
對於有人認為北京快將會在香港出動解放軍，陸克文稱不同意此說法，「有人認為8月12日北京將會出兵香港，我不認為會這樣」，因為軍事干預造成的後果將在國際上難以估量，並可能導致中國被世界徹底孤立。他又表示，若北京香港動員軍隊，將會面臨激烈的反抗，有損中國共產黨的合法性，中國失去的會比得到的多。
陸克文表示，1989年北京發生六四事件，當時北京認為此舉屬內部事務，故出動解放軍鎮壓，但香港並不是上海、東莞或者武漢等內地城市，故情况不同。他又指有人害怕香港的混亂蔓延，但是不同政見的中國人，均明白軍事干預行不通，並會意味着「一國兩制」死亡，將徹底摧毀中國大陸與台灣統一的希望。
陸克文估計，反對修訂《逃犯條例》的示威活動不會變得更暴力，繼而威脅到特區政府，他預料北京很大可能會不作任何回應及行動，讓「反送中運動」自行結束。
（世界之聲/央廣新聞網）
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