【逃犯條例】央視專訪受傷警員：若示威者使用暴力　警方一定果斷執法 (12:02)

反對修訂《逃犯條例》爭議持續，引發多次警民衝突，造成多名市民和警員受傷。內地官媒央視今早（12日）播放一名受傷警員專訪片段，該名警員稱若示威者使用暴力，警方一定果斷執法。
專訪以電話訪問形式進行，該名警員以廣東話受訪，央視未有展示其面容及表明其身分，有關電話聲帶也經過特別處理。
該名警員稱，他昨日（11日）在長沙灣驅散示威者，其間有人向警方投擲汽油彈，惟未有擊中。隨後，警方上前拘捕示威者，而他自己在跑動時右膝碰到硬物，跌倒受傷。
該名警員續說，自己看見有同事受傷，感到很不開心，強調不希望見到再有香港警員受傷。他又指出，絕對尊重和平示威者的訴求，但如果示威者使用暴力或破壞設施，甚至攻擊他人的話，香港警察一定會果斷執法。
該名警員又感謝有不少人支持香港警察，並希望市民明白警方執法的困難，以及呼籲市民盡量不要前往危險地方。
（央視）
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