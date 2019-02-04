【逃犯條例】急救員：目擊警方葵芳站內射催淚彈　證實荃灣遇襲男女為急救員 (11:31)

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自稱為急救員的趙小姐在節目中憶述，昨晚於葵芳站目睹警員在站內發射催淚彈，她表示現場有成年人及小孩，多名市民吸入催淚氣體不適，急救員其後為市民洗眼。

趙小姐表示，其間急救隊伍收到有一男一女急救員稱於荃灣被白衣人搜袋及襲擊的片段後，立即趕往荃灣。她指出，當時大批市民聞訊趕至，稱要搜捕施襲者，其後二陂坊發生衝突，其間有人扔玻璃樽，有人頭破血流，她為傷者急救包紮後，防暴警察才趕至。

趙小姐又提及自己上周六（10日）晚上於荃灣當急救員，她憶述昨日凌晨1時許，當防暴警察離開二陂坊後，她與其他急救員被一名刀手追斬，她當時與其他急救員逃離後需躲在安全地方，不敢回家。趙小姐稱，當時有市民報警，她指摘警方接報後企圖拖延處理事件，認為急救員的安全「完全沒有保障」。

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