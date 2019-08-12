【逃犯條例】太古站內開槍　區議員：警陷瘋癲狀態　等同濫殺無辜 (11:12)

反對修訂《逃犯條例》爭議持續，昨日（11日）再度爆發警民衝突，其間警方進入太古港鐵站，有警員近距離向示威者射擊。東區區議員趙家賢今晨（12日）接受港台訪問時，強烈譴責警方罔顧市民生命安危，處理手法等同濫殺無辜，「精神上已進入瘋癲狀態」。
他指出，當時觀察到警方在一米範圍內向示威者開胡椒球槍，而警方在施放催淚彈後，再於車站一個很窄的範圍內追打市民，導致部分市民從背後約3層樓高的扶手電梯滾下，甚至出現「人疊人」情況。
另外，民權觀察成員王浩賢接受同一節目訪問時，稱警方於葵芳港鐵站內發射催淚彈的做法是非常危險，並違反催淚彈供應商的「只能在露天通風環境使用」安全指引，指出若催淚彈累積至一定濃度可能致命。
至於昨日警方在銅鑼灣驅散行動期間，有疑似警員混入示威者的問題，王浩賢認為警方需要作出充分、完整和合理解釋，質疑若警方混入是打算煽動示威，那麽便完全違反警方執勤指引，監警會也必須向公眾交代。
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