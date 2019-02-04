【逃犯條例】警阻律師見新屋嶺拘留者　陳淑莊︰警用無恥手段剝奪被捕者權利 (09:20)

反修訂《逃犯條例》風波演變為多區出現市民快閃圍堵行動，昨晚（11日）多區爆發衝突。警方於尖沙咀及銅鑼灣一帶拘捕多位示威者，並將被捕者移送至文錦渡新屋嶺拘留中心扣留。有律師及大律師今（12日）凌晨抵達拘留中心欲與被捕者見面，惟被警員拒絕入內。
兩名大律師及一名事務律師向警務處長盧偉聰發公開信，投訴有警員阻止他們進入新屋嶺拘留中心與被捕者見面。信中提及，3名律師包括大律師黎灝洋、劉晉安於凌晨12時許到達新屋嶺拘留中心，要求守門的警員讓他們入內與23名被捕者見面，但被拒絕。律師其後3次致電新屋嶺拘留中心，要求與負責警員對話，但遭掛線。
3名大律師於信中表示，警員的行為剝奪了被捕者被法律代表及尋求法律意見的權利。
本身為大律師的立法會議員陳淑莊凌晨亦於fb發表帖文，斥警方用「無恥手段剝奪被捕人士權利」，批評警方稱「尊重法治」是「笑死人」。香港眾志秘書長黃之鋒約凌晨5時亦發表帖文，指出仍有40多名被捕者未能見律師，並轉述有律師表明「警察留難拖延極不合理」，指出若仍未能與被捕者會面，被捕者或需申請人身保護令。
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