荃灣二陂坊衝突　防暴警搜車未拘白衣人 (08:05)

荃灣二陂坊發生疑似白衣人及其他人以玻璃樽打鬥後，現場消息稱白衣人進入荃灣公園。大批警員一度進入荃灣公園一帶搜查，今日（12日）凌晨2時許，約20名戴上頭盔及持警棍便衣警員離開公園，未見帶走任何白衣人。

另一方面，大批警員在荃灣西鐵站外截獲最少4人，並有防暴警察在錄影下搜查其車輛，檢出車內可以用作示威用途的物品，包括噴漆、單車頭盔及急救包等。警方搜查過程以強光照向被搜查人士，又一度照向在場採訪的記者，要求他們退後。事後大部分車輛及所有被截查人士均獲放行，亦未有沒收任何物品，但警方指其中一輛私家車不適合於路面行駛，所以將車拖走。

有被截查人士獲放行後表示，只是在附近看球賽後知道有白衣人走入荃灣公園，所以到場了解，坦言無故被截查頗感無辜，認為應將警力用於追緝襲擊他人的白衣男子。車輛被拖走的司機則稱，警方當時表示是來搜查白衣人，但卻指其車輛不適合在路面行駛，然後「Call晒成個交通部落嚟」，但現場有警員向記者透露該私家車懷疑涉及非法改裝。至近3時，防暴警察及便衣警員陸續收隊離開。

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