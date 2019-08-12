【逃犯條例・沙田】催淚煙入屋　沙田街坊警署外罵警 (01:58)

【01:56】最少有3隊防暴警察到達沙田警署，制服現場近10名街坊。有街坊不滿警方無理拘捕及驅趕，與警方理論。街坊經過一輪叫囂後，警員追上接駁瀝源邨與禾輋邨的天橋，街坊四散，警方期間截查最少1男1女，搜身後獲放行。
【01:25】有兩人被警員制服。在場市民不滿警方行動，強調他們是街坊，到場表達不滿。
【01:19】一名黑衣人被三名警員制服。在場市民不斷向警員叫罵。
【00:36】沙田警署外，有數百名無裝備的街坊責罵警方深夜發射催淚彈，催淚氣體除波及警署對面的瀝源邨祿泉樓，後一座福海樓及旁邊的豐和邨亦受波及。有街坊表示，在睡夢中被催淚彈的巨響嘈醒，無法入睡，下樓了解情況。
【8月12日 00:17】有居住在瀝源邨福海樓的李先生及李太表示，在家中亦嗅到催淚煙氣味，遂落樓到沙田警署外，與在場過百名街坊一同罵警。
【8月11日 23:29】警方於沙田警署外施放催淚彈，催淚煙波及附近的沙田瀝源邨祿泉樓。
【23:05】警方於沙田警署舉黑旗。
【23:00】入夜後，反修例示威者「快閃」多區。晚上近11時，過百名示威者到達沙田，正前往沙田警署。
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