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【逃犯條例・尖沙嘴示威】尖沙嘴防暴警撤退　有外國遊客一度受驚哭泣 (20:50)

【21:22】尖沙嘴防暴警察撤退，乘車離開。

【20:48】尖沙嘴彌敦道恢復通車。

【20:15】尖沙嘴港鐵站A2出口附近，警方衝向旁觀的市民及遊客，制服兩名男子，有外國遊客受驚哭泣。有遊客表示，被制服的男子沒做任何事，並無叫喊，只是旁觀。

【19:49】示威者退至加連威老道、海防道一帶。

【19:47】防暴警察向栢麗大道推進，有示威者向尖沙嘴方向走，部分退往九龍公園，有人進入港鐵站、有人沿彌敦道往海旁方向跑。

【19:36】有示威者於美麗華廣場對出位置被制服。

【19:29】防暴警察抵達尖沙嘴警署外，逐步向前推進，一度舉起橙旗，警告示威者須盡快離開，否則開槍。

【19:24】有消防車到場，救護員帶同擔架，協助一名頭部受傷的女子包紥，傷者附近地面有血迹，暫未知該女子受傷原因。

反修訂《逃犯條例》風波持續，民間今午（11日）發起深水埗區遊行，其後演變為警民衝突。深水埗警方展開驅散行動後，有部分示威者轉至尖沙嘴，於尖沙嘴警署外與警方對峙。

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