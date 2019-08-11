【逃犯條例】警葵涌警署外施催淚煙　葵芳站關閉 (22:42)

【22:39】港鐵稱，由於葵芳站發生特別事故，車站現已關閉。

【22:02】防暴警察於葵富路向示威者方向推進。

【21:56】警方於葵涌警署外舉起黑旗，一批示威者向葵涌廣場方向跑走。及後有警車駛至葵涌警署外，有防暴警察下車，手持長盾於葵義路佈防。葵涌廣場外的示威者用鐵馬、小巴站牌等築起路障。

【21:46】市民麥小姐於葵芳站內被催淚彈擊中。她表示當時在閘內打算上月台時，回頭向警方方向看，就感到有硬物以極大衝力撞向額頭，當時身邊無其他示威者。急救員表示，麥小姐傷口不深，經簡單包紮後已止血。

【21:26】港鐵呼籲，由於葵芳站發生特別事故，乘客請使用其他車站。

【21:24】葵芳示威者轉場到美孚，現於美孚月台商討去向。

【21:16】示威者登上港鐵往美孚。

【21:12】於葵芳站外，防暴警察撤退。

【21:07】警方向葵芳站內施放催淚彈。

【21:03】警方於葵涌警署外的葵義路施放催淚彈。

港鐵表示，因應車站發生特別事故，荃灣線來回方向現時持續安排特別列車接載乘客離開葵芳站；其他列車不停葵芳站。

【21:00】警方於葵涌警署外舉起黑旗警告。

【20:55】示威者「轉場」至葵芳，一批防暴警察推進至港鐵葵芳站入口處，有市民用咪呼籲警員不要再推進，擔心會令市民、小童受驚。

【17:00】今午（11日）約4時半再有示威者「快閃」堵塞紅隧。有示威者一度堵塞紅隧九龍出入口，停留短時間後離開，走進紅磡站；紅隧交通未有受到太大影響。

部分示威者循紅磡站離開時跳過閘機，未有使用八達通或購票。

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