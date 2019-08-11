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【逃犯條例・短片】北角中年漢襲記者　一男子被警帶走 (19:24)

【19:00】防暴警察在北角英皇道與炮台山道之間設防線，全部已戴上防毒面罩。

【18:15】在場警察將一名身穿藍衣、被指打記者的男子帶上七人車，稱會帶他到北角警署，但無交代是拘捕還是協助調查，或是以什麼罪名拘捕。

【17:45】數名在新都城大廈外旁觀的中年漢，揮拳打向正在採訪的記者，警方趕至將記者與中年漢和行人路上市民分隔。記者多番向警方指出施襲者身分，惟警方未有作出拘捕。

【16:40】於北角富臨皇宮外，有操普通話的紅衣青年被查身分證，5分鐘後獲警方放行，返回酒樓內。

【16:11】香港福建社團聯會再向鄉親呼籲，指出有消息揚言今日部分激進示威者會到北角地區，其間可能衝擊鄉親正常生活，該會誠懇勸喻鄉親忍讓，若有人挑釁則立即與警方聯絡，依法應對。

該會認為，香港在此嚴峻時刻，宜時刻保持冷靜，「識大體，顧大局，秉持善意，忍讓為港，與全港市民一道，守護香港家園。」聯會也呼籲全港市民包括反對派人士予以體諒，報以善意回應。

【15:55】於北角錦屏街富臨皇宮，下午起不斷有紅衣人出入酒樓，紅衣印有「林被福建人」。到下午近4時，門內突然發生爭執，混亂間有紅衣人追逐其他市民到門外，附近警員迅即到場制止，一名紅衣男子被帶上警車。混亂約3分鐘後，現場氣氛回復平靜，大批傳媒和防暴警察在酒樓門外，暫未見有警員進酒樓內。

【15:48】修訂《逃犯條例》爭議未息，維園今午（11日）有反修例集會，而早前曾發生白衣人棍打示威者的北角一帶，警方嚴密佈防，防暴警察沿英皇道、渣華道和七姊妹道一帶，以約5至7人為一組巡邏或駐守，同時有大批便衣警員巡邏；有警車在鄰近北角警署的健康中街設置路障，北角大街小巷隨處可見警員和警車。

北角居民陳生和陳太表示，未曾見過如此多警察在街上，感到擔心，他們上星期曾目睹白衣人打人，今晚不敢出街，「已買定餸」，形容香港現時很亂。

手機用品店員工鄧先生稱，留意到街上多了警察，會留意連登討論區和通訊軟件Telegram緊貼情況，若警方施放催淚彈便會關店。鄧先生形容北角「龍蛇混雜、深藍者多」，亦批評警方近期執法有問題，擔心警方會放生白衣人，自己近期下班後都提高警覺。

商戶負責人黃小姐形容，白衣人和示威者「兩邊都搞事」，影響生意，望警方有足夠警力應付。

早前發生白衣人施襲的明園西街，有施襲者當時被示威者擊退至「香港第一青年會義工團」會址，該會今日已落閘。一名在明園西街徘徊、不願透露姓名的街坊形容示威者「唔過嚟，佢唔搞嘢，OK」，但未正面回應若遇上示威者時會否有行動。

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