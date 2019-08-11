【逃犯條例・銅鑼灣】警波斯富街拘示威者　有人頭破血流 (22:22)

【20:19】有母親攜同剛參加網球比賽的女童逃離灣仔站，她表示孩子很不舒服，要趕快回到屯門的家。一名剛教完網球的男子入站時眼睛感刺痛，需要急救員即時滴生理鹽水，他知道警察和示威者對峙，但必經這條路回家，意料不到催淚煙刺痛程度。

【19:53】軒尼詩道剩下零星示威者。

【19:47】警方在灣仔修頓球場外的軒尼詩道一帶發射數以十計催淚彈，催淚煙湧入港鐵灣仔站。大量市民走進港鐵站躲避，有示威者向乘客稱不要走上路面，以免被催淚煙波及。

市民潘先生帶同4歲女兒準備從灣仔回家，惟等候半小時仍沒有巴士，遂改為搭港鐵離開，不料灣仔站充斥催淚煙，使女兒淚流滿面，二人需要急救人員協助清洗眼睛。

【19:29】警方在軒尼詩道發射至少6枚催淚彈，目前警方推進至港鐵灣仔站外。現場有人激動叫其他示威者離開，大批人從灣仔站離去。

【19:15】警方在駱克道及盧押道交界施放1枚催淚彈，現場有不少外籍人士圍觀，酒吧大部分已關門，部分途人進入酒吧躲避催淚煙；軒尼詩道施放最少4枚催淚彈。

【19:00】警方防線推前至軒尼詩道與盧押道交界。

警方表示，有示威者於灣仔軒尼詩道近分域街聚集堵路，向警員投擲汽油彈及用強光照射警員，威脅市民和警員人身安全。警方多次警告示威者停止違法行為無效，因應現場情況，防暴警察已施放催淚煙，使用最低武力驅散示威者。

警方呼籲在場人士及附近街道的市民立即離開，並對示威者一切暴力行為予以譴責。

【18:49】示威者設置的路障前有雜物起火。警方再施放催淚彈。

【18:47】警方於灣仔警總外軒尼詩道位置施放催淚彈，驅散示威者。

【18:45】灣仔警總外的防暴警察舉起黑旗，警告會施放催淚煙，並一直向示威者方向推進。

【18:15】示威者在分域街往駱克道交界架設路障，亦有人撒溪錢。示威者討論離開現場，有人建議「快閃」尖沙嘴，有人向警方大叫「我哋返屋企啦，拜拜」。警察總部外的駱克道路口約有10名防暴警察駐守，並未戴上防毒面罩。

【18:12】大批示威者於港鐵尖沙嘴站月台聚集。示威者商討去向，有人提議到廣東道。

【18:09】示威者聚集灣仔警察總部外，防暴警察一度舉藍旗。灣仔警署報案室現已暫停服務。

【17:57】灣仔軍器廠街有防暴警察出現，未見動靜，與示威者相隔約200米。

【17:34】示威者抵達金紫荊廣場，用噴漆噴上「五大訴求缺一不可」等字句，另有人貼上海報及便條貼。不足3分鐘後眾人跑離現場。

【17:32】示威者已抵達修頓球場，正沿盧押道前往金紫荊廣場。有示威者沿途撿走垃圾桶、雪糕筒、建築木板等。

【17:15】示威者打算步行前往金紫荊廣場。部分示威者走到軒尼詩道350號位置時，有人從建築物樓上拋下裝着透明液體的寶礦力水樽。

【17:09】警方表示，大量示威者佔用銅鑼灣軒尼詩道近崇光百貨的行車線，現場交通嚴重擠塞，對緊急服務造成嚴重影響；在場者正參與「未經批准的集結」，屬違法行為。警方警告示威者立即停止佔路，呼籲盡快離開。

【17:02】示威者佔據波斯富街與軒尼詩道交界，設置路障，車輛掉頭離去。

【16:50】聚集在怡和街電車路的示威者討論策略，有人建議「快閃」往金紫荊廣場，完成後可「解散」，例如入機場、去深水埗等。目前未見有行動。

【16:38】有示威者走出銅鑼灣崇光百貨對出的軒尼詩道，佔據全部行車線。

【16:25】有市民由維園走向銅鑼灣方向，聚集在港鐵銅鑼灣站外商討對策。有人建議走出馬路，有人稱到港鐵站開路讓乘客「直行直過」，現時仍未有定案。

【15:52】參與集會的市民已坐滿維園3個足球場。

【14:34】「社工復興運動」成員劉家棟早前被控「阻差辦公」罪，他說自己永遠站在雞蛋一方，哽咽時在場有人大喊「唔好喊」、「加油」。

參與集會的市民現時佔滿近兩個足球場。

【14:04】集會開始，發言人帶領參與者為過去兩個月因反修例而去世的6名死者，默哀1分鐘。

【13:35】港島東集會申請人謝禮楠預計，集會將有2000人參與。他稱，不反對通知書上周五（9日）才批出，令集會宣傳不足及困難。問到會否擔心有市民佔據馬路，謝禮楠表示他只是維園集會的主辦方，無從過問離開維園的行動；大會安排了60名糾察維持集會秩序。

【13:33】主辦方表示仍需時準備，預告約15分鐘後開始集會。

【13:20】反對修訂《逃犯條例》風波持續，今日（11日）由民間發起的港島東遊行，獲警方發出不反對通知書，但僅限於維園內舉行集會，定於下午1時開始。中午12時30分，明報記者在維園現場所見，只有十數名穿黑衣的人在物資站旁整理，足球場上沒有搭建大台，亦未見有人潮進入維園。維園內仍有市民散步及打籃球。至下午1時15分，數百名市民聚集在球場旁邊避暑，主辦方準備掛起直幡。

居住筲箕灣、任職文員的楊太抱着兒子前往參加興趣班後，夫婦二人打算參與之後的遊行。楊太說，不擔心示威者到處走，反而害怕警察「狂放」過期催淚彈，憂慮即使孩子在家也會受影響。楊太有感警察「係人都拉」，明顯不是遊行的市民都「拉咗先算」，直指是白色恐怖。

楊太認為，制度愈來愈傾斜，政府可以完全不理民意。她會權衡風險再上街，有點擔心會被捕，但她更希望香港是孩子長大的地方，不會被逐步剝削自由和權利。

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