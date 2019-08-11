【逃犯條例・維園集會】被捕社工發言哽咽　在場者喊加油 (14:41)

參與集會的市民現時佔滿近兩個足球場。

【14:04】集會開始，發言人帶領參與者為過去兩個月因反修例而去世的6名死者，默哀1分鐘。

【13:35】港島東集會申請人謝禮楠預計，集會將有2000人參與。他稱，不反對通知書上周五（9日）才批出，令集會宣傳不足及困難。問到會否擔心有市民佔據馬路，謝禮楠表示他只是維園集會的主辦方，無從過問離開維園的行動；大會安排了60名糾察維持集會秩序。

【13:33】主辦方表示仍需時準備，預告約15分鐘後開始集會。

【13:20】反對修訂《逃犯條例》風波持續，今日（11日）由民間發起的港島東遊行，獲警方發出不反對通知書，但僅限於維園內舉行集會，定於下午1時開始。中午12時30分，明報記者在維園現場所見，只有十數名穿黑衣的人在物資站旁整理，足球場上沒有搭建大台，亦未見有人潮進入維園。維園內仍有市民散步及打籃球。至下午1時15分，數百名市民聚集在球場旁邊避暑，主辦方準備掛起直幡。

居住筲箕灣、任職文員的楊太抱着兒子前往參加興趣班後，夫婦二人打算參與之後的遊行。楊太說，不擔心示威者到處走，反而害怕警察「狂放」過期催淚彈，憂慮即使孩子在家也會受影響。楊太有感警察「係人都拉」，明顯不是遊行的市民都「拉咗先算」，直指是白色恐怖。

楊太認為，制度愈來愈傾斜，政府可以完全不理民意。她會權衡風險再上街，有點擔心會被捕，但她更希望香港是孩子長大的地方，不會被逐步剝削自由和權利。

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