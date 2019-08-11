【逃犯條例・深水埗遊行】楓樹街球場有數百市民聚集 (14:50)

【14:46】楓樹街球場有約300人聚集，大部分人坐於球場看台，偶爾大叫「香港人加油！」
【14:00】近原定遊行集合時間的下午2時，起點楓樹街球場有不多於70人聚集，部分人身穿黑衣，氣氛平靜，球場範圍亦未見警察。
【12:26】反修訂《逃犯條例》風波持續，早前民間發起今日（11日）於深水埗區遊行，遭警方反對，負責申請深水埗遊行的籌備小組昨（10日）宣布遊行「壽終正寢」，不再舉辦。
記者今早到深水埗一帶觀察，其中深水埗警署門外仍設有多個水馬，地面磚頭被塗上膠水，側門鐵閘則加上鐵板填補縫隙，停車場車閘旁亦放置紗網。而平日人頭湧湧的福華街、黃金電腦商場以及北河街，排檔及商舖紛紛落閘，未有營業。
中午12時，鴨寮街及福榮街賣電子產品、配件的排檔大部分無營業。賣衣物的排檔暫見如常營業。有賣電筒的檔主表示，下午將有遊行，故今日大部分檔口無開，她亦將於稍後關門。現場亦見有清潔工搬走街道上的垃圾筒，著途人要扔垃圾就直接前往垃圾房。
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