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【逃犯條例・深水埗】長沙灣道再有示威者衝擊防線　警撤退 (19:13)

【19:07】有示威者於長沙灣道衝擊防暴警防線，警方其後坐警車撤退。

【19:00】在長沙灣道，街坊及示威者高叫口號及反包圍，企圖逼退防暴警，向防暴警的防線步步進逼。

【18:59】示威者在九龍公園柏麗大道出口開水喉，並將空水樽注滿水，並將水樽傳向警署方向，用作淋熄催淚彈。

【18:52】警方在尖沙嘴警署施放至少4枚催淚彈，示威者未有退後，每當見有催淚彈就上前淋水。

【18:49】長沙灣道有男子以激光筆射向警員，隨即被捕。

【18:45】示威者重返長沙灣道，大叫「黑社會」，防暴警再設防線，雙方對峙。

【18:37】深水埗示威者大部分已經散去，部分警員和在場記者坐在地下休息。散去的示威者已轉至尖沙嘴繼續示威。

【18:00】深水埗有防暴警轉入大南西街追捕示威者，追捕期間有人投擲燃燒物，燃燒物落地時有起火，並傳出玻璃破裂聲，未知是何人所投擲。

【17:59】在長沙灣示威者全數離開長順街，由青山道往太子方向行走。大部分人走向深水埗地鐵站離開。深水埗站內有圍欄打開。

【17:52】警方在長沙灣警署施放逾10枚催淚彈，有示威者將催淚彈擲回警署，並一直向長荔街方向退後，有多名防暴警一度走出警署，但未有任何行動便退回警署。

【17:37】深水埗警署同時舉起橙旗及黑旗。

【17:36】警方深水埗警署向長沙灣道往太子方向射催淚彈。

警方表示，有大量示威者於欽州街近西九龍中心外聚集堵路，向警務人員投擲磚頭，威脅市民和警務人員的人身安全。警方多次警告示威者停止違法行為無效，因應現場情況，防暴警察已施放催淚煙，使用最低武力驅散示威者。

警方呼籲在場人士及附近街道的市民立即離開，對示威者一切暴力行為予以譴責，又提醒附近一帶居民留意情況，如有需要應關好窗戶，並留在室內安全地方。

【17:35】警方在深水埗警署向示威者施放催淚煙後，拘捕至少2人。

【17:33】警方在深水埗警署再舉黑旗。

【17:28】警察舉黑旗後一度舉槍，其時有多輛私家車轉入長順街，警察未有開槍。示威者向警署擲石、射激光，又大叫「催淚彈！催淚彈！」

【17:27】警方於深水埗警署內高位，向示威者施放催淚煙，其後防暴警向示威者方向快速推進，示威者開始後退，有部分示威者被警方制服。

【17:26】警方在長沙灣警署舉黑旗，警告會施放催淚煙。

【17:23】現時警方在荔枝角道和欽州街交界設置防線，與示威者相距近百米。

【17:11】有示威者用激光筆射向警方，警方作出廣播，警告示威者勿突襲警察，勿罔顧他人安全。

【17:09】警方在深水埗警署外施放多枚催淚彈，驅散示威者。

【16:58】長順街示威者向警署推進，現時與警署距離約50米。

另外，有巴士被堵長順街，車上乘客已全部離開。警方不停廣播，要求巴士司機調頭離開，惟司機向記者表示，「咁大架我調唔到頭，警察又唔落嚟幫我」。擾攘5分鐘後，巴士從荔枝角道離開。

【16:48】現時示威者與長沙灣警署相隔約100米，有警員對外廣播，呼籲長順街長茂街一帶市民離開，又着警署附近樓上住戶關緊門窗。

【16:44】警方表示，示威者於長沙灣道和欽洲街交界架設路障，影響現場交通。基於安全理由，深水埗警署報案室現已暫停服務。警方呼籲示威者不要阻塞緊急車輛通道，以免影響警方為市民提供的緊急服務。市民如有緊急事故，請致電999。

【16:33】在長順街長荔街交界，有示威者用揚聲器呼籲搭地鐵轉往深水埗。

【16:25】深水埗警署附近一帶有數百人聚集，警署對外廣播並舉起黑旗，警告聚集於欽州街、大南街、西九龍中心行人天橋等地的市民立即離開，否則施放催淚彈。

【16:13】警方表示，長沙灣警署報案室現已暫停服務，呼籲示威者不要阻塞緊急車輛通道，以免影響警方為市民提供的緊急服務。市民如有緊急事故，請致電999。

【16:07】隊伍到長沙灣警署，外牆上有約10名備有頭盔、長盾的防暴警，警方舉起藍旗，並警告示威者散開或繼續向前，不要聚集。示威者行上行人路，高舉雙手，大叫「我齋行咋，唔好留，繼續行」。

另外，有示威者開始以路邊鐵欄，在長沙灣道架設路障。

【16:01】警方表示，下午3時許，深水埗的示威者佔用長沙灣道的行車線，稱在場人士正參與「未經批准的集結」，屬違法行為，現場交通受到影響。警方呼籲在場人士盡快離開，並提醒駕駛人士留意最新交通情況。

【15:54】隊頭未有按原定申請路線遊行，已行過荔枝角站，並於葵涌道行車天橋停下商討去向，有示威者表示「不要上橋，好難走」。商討約5分鐘後，前線示威者決定途經長沙灣警署，沿荔枝角道返回深水埗。

另外，示威者沿途不停向途人道歉，並呼籲他們不要等巴士，轉搭地鐵。

【15:31】隊頭已過長沙灣政府合署，隊頭幾名男子均稱沒有目的地，自己只是跟大隊行。

現時警員已封閉深水埗警署外部分一段欽州街，車輛無法從荔枝角道轉入。

【15:22】楓樹街球場內有市民突然叫「行啦」、「自由行啦」，其後市民離開球場，並在長沙灣道車路上，向長沙灣方向行走。有4名便衣警於隊頭，手持攝錄機拍攝示威者。

【14:46】楓樹街球場有約300人聚集，大部分人坐於球場看台，偶爾大叫「香港人加油！」

【14:00】近原定遊行集合時間的下午2時，起點楓樹街球場有不多於70人聚集，部分人身穿黑衣，氣氛平靜，球場範圍亦未見警察。

【12:26】反修訂《逃犯條例》風波持續，早前民間發起今日（11日）於深水埗區遊行，遭警方反對，負責申請深水埗遊行的籌備小組昨（10日）宣布遊行「壽終正寢」，不再舉辦。

記者今早到深水埗一帶觀察，其中深水埗警署門外仍設有多個水馬，地面磚頭被塗上膠水，側門鐵閘則加上鐵板填補縫隙，停車場車閘旁亦放置紗網。而平日人頭湧湧的福華街、黃金電腦商場以及北河街，排檔及商舖紛紛落閘，未有營業。

中午12時，鴨寮街及福榮街賣電子產品、配件的排檔大部分無營業。賣衣物的排檔暫見如常營業。有賣電筒的檔主表示，下午將有遊行，故今日大部分檔口無開，她亦將於稍後關門。現場亦見有清潔工搬走街道上的垃圾筒，著途人要扔垃圾就直接前往垃圾房。

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