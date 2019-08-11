【逃犯條例】新加坡高官：意識形態固然重要　但必須符合現實 (12:34)

香港反對修訂《逃犯條例》爭議持續，新加坡律政兼內政部長尚穆根（K Shanmugam）接受香港《南華早報》訪問時，表示意識形態固然重要，但必須符合現實。
尚穆根表示，他個人認為修例爭議背後肇因並非完全與人民物質願望有關，稱部分示威者是從意識形態、希望改變政府架構的角度出發，形容「意識形態的問題比起社會經濟問題更難解決」，故對香港未來感到憂慮。
尚穆根續稱，示威者向象徵國家主權的國旗國徽泄憤、以普通話向內地旅客高喊口號、唱美國國歌等行為，無助緩解當前局勢，強調眾人須認清香港是中國一部分的事實，形容示威者覺得中國會允許香港有截然不同的政治體制是「一廂情願」。
他又指出，中國所實行的制度能遴選出最具實力、最能幹的人加入政府，並在35年來協助超過5至6億人口脫貧，縱觀歷史，沒有任何一個國家可在35年內做到，認為上述成就沒得到應有認可，「世上是否有另一個政治制度，能夠比現有的制度更好地造福中國人民？有哪一個制度能夠做到？你能舉出一個例子嗎？那麼，誰的制度比較好呢？由此可見，意識形態固然重要，卻必須符合現實」。
（新加坡律政部官網）
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