【逃犯條例】陳茂波籲市民與暴力割席 (12:01)

修訂《逃犯條例》爭議未息，財政司司長陳茂波今（11日）發網誌，表示香港正進入一個非常困難的經濟環境，盼市民與暴力割席，暫且先把矛盾放開，共渡時艱。
陳茂波指出，在複雜多變和不利的外圍環境下，香港的進出口顯著轉弱，内部增長動力亦已大幅放緩，香港正進入一個非常困難的經濟環境。而近期一連串暴力衝擊，更令零售、餐飲及交通運輸等行業，收入顯著下跌，社會的低氣壓已令整個消費相關行業受到不同程度的打擊。
陳茂波表示，近月的暴力衝擊，佔據或破壞公共設施等行徑，已打擊了香港安全城市的國際形象。現已有22個國家對香港發出了旅遊警示，影響外國企業及旅客來港旅遊、經商和投資的意欲，不單令本已疲弱的經濟受到更沉重的打擊，還限制了市民出行的自由度、靈活度。
陳茂波又稱，對暴力的讓步，只會助長更多的暴力。對政府有不滿，絕對不等於要包容、寬容，甚至縱容暴力行為。香港需要有安全、穩定的環境去化解內部的矛盾與困局，以及應對外圍環境的挑戰，保障市民的飯碗和生活。特區政府整個團隊正努力謀求出路，冀能逐步化解在不同範疇的挑戰，希望整體市民與暴力割席，暫且先把矛盾放開，共渡時艱。
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