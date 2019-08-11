【逃犯條例】陳茂波籲市民與暴力割席 (12:01)

陳茂波指出，在複雜多變和不利的外圍環境下，香港的進出口顯著轉弱，内部增長動力亦已大幅放緩，香港正進入一個非常困難的經濟環境。而近期一連串暴力衝擊，更令零售、餐飲及交通運輸等行業，收入顯著下跌，社會的低氣壓已令整個消費相關行業受到不同程度的打擊。

陳茂波表示，近月的暴力衝擊，佔據或破壞公共設施等行徑，已打擊了香港安全城市的國際形象。現已有22個國家對香港發出了旅遊警示，影響外國企業及旅客來港旅遊、經商和投資的意欲，不單令本已疲弱的經濟受到更沉重的打擊，還限制了市民出行的自由度、靈活度。

陳茂波又稱，對暴力的讓步，只會助長更多的暴力。對政府有不滿，絕對不等於要包容、寬容，甚至縱容暴力行為。香港需要有安全、穩定的環境去化解內部的矛盾與困局，以及應對外圍環境的挑戰，保障市民的飯碗和生活。特區政府整個團隊正努力謀求出路，冀能逐步化解在不同範疇的挑戰，希望整體市民與暴力割席，暫且先把矛盾放開，共渡時艱。

逃犯條例 相關報道：

示威者各區快閃 警拘16人涉非法集結藏攻擊性武器等

《人民日報》連續一星期頭版發文論修例爭議

張建宗：當下香港已非我們所熟悉 籲港人支持警隊嚴正果斷執法

示威者快閃8區 圖耗警力 多區堵路 再塞紅隧

國泰炒兩地勤 涉泄警航班籲「接機」 控暴動罪機師上月底已停飛