【逃犯條例】譚耀宗：逼駐軍出動「玉石俱焚」心態很累事 (10:51)

至於政府應如何改善施政減少民怨，譚耀宗認為公務員抱有精英心態，研究政策時有很多方面顧慮，最後導致故步自封，「覺得自己嗰套嘢最啱」，難以符合不斷變化的社會形勢和市民期望。

被問及應否成立獨立調查委員會，譚耀宗稱很多人都想弄清示威衝突與有外部勢力的關係、示威大量物資何來、背後組織如何等，但認為五大訴求中要求成立獨立調查委員會是針對警方，此刻成立會對警隊執法帶來很大壓力。他強調現時有監警會調查，成員有廣泛代表性。

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