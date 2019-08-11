【逃犯條例】譚耀宗：逼駐軍出動「玉石俱焚」心態很累事 (10:51)

反對修訂《逃犯條例》爭議持續，全國人大常委譚耀宗今早（11日）接受商台節目訪問時，表示現時有部分人故意挑釁，抱有「逼中央出手」出動駐港解放軍，最後「同歸於盡、玉石俱焚」的心態，形容此種心態很「累事」。他認為，香港市民都不希望香港一直亂下去，呼籲港人給予政府機會改善施政。
至於政府應如何改善施政減少民怨，譚耀宗認為公務員抱有精英心態，研究政策時有很多方面顧慮，最後導致故步自封，「覺得自己嗰套嘢最啱」，難以符合不斷變化的社會形勢和市民期望。
被問及應否成立獨立調查委員會，譚耀宗稱很多人都想弄清示威衝突與有外部勢力的關係、示威大量物資何來、背後組織如何等，但認為五大訴求中要求成立獨立調查委員會是針對警方，此刻成立會對警隊執法帶來很大壓力。他強調現時有監警會調查，成員有廣泛代表性。
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