【逃犯條例】《人民日報》連續一星期頭版發文論修例爭議 (09:56)

反對修訂《逃犯條例》爭議持續，官媒《人民日報》今日（11日）發表題為〈發展經濟改善民生是香港社會之本〉的頭版評論員文章，是《人民日報》自8月5日以來，連續一星期於頭版發文。
文章表示，發展經濟和改善民生是香港社會之本，激進暴力分子所作所為，不僅損害香港幾代人積累的發展成果，也阻礙了香港發展腳步，「把社會問題『泛政治化』，人為製造對立、對抗，只會使問題更糟。只有發展，才是解決香港種種問題的金鑰匙」。
文章又稱，一個陷於衝突、對抗和內耗的社會難有發展可言，強調香港當務之急是「止暴制亂，盡快恢復社會秩序，走出政治紛爭，抓住發展這個立身之本，集中精力發展經濟、改善民生」。
《人民日報》自8月5日至今發表的頭版評論員文章標題依次為〈堅決支持香港警方嚴正執法制止暴力〉、〈堅定支持行政長官帶領香港特區政府依法施政〉、〈「一國兩制」底線不容挑戰〉、〈愛國愛港是香港社會主流〉、〈穩定繁榮是香港市民之福〉、〈外部勢力干預是香港社會之禍〉和本日文章。
另外，《人民日報》旗下的人民網上周五（9日）也發表題為〈止暴制亂，法律必須露出鋒利的牙齒〉快評，文中逐一反駁民間五大訴求，「『撤回』是偽命題，『取消暴動定性』是指鹿為馬，『要求特赦』是天方夜譚，『成立獨立調查委員會』是圍點打援，『全面落實雙普選』是不知魏晉，忘記歷史、歪曲現實，踐踏法治、褻瀆香港核心價值」，認為「香港社會有共識、不答應，香港市民心水清、不會上當」。
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