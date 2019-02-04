【逃犯條例】張建宗：當下香港已非我們所熟悉　籲港人支持警隊嚴正果斷執法 (08:58)

張建宗表示，示威者暴力行動規模不斷升級，破壞社會安寧，形容修例引發的各項衝突是「回歸以來最嚴重、最廣泛、最具破壞性，將這個一直以來享有安全城市美譽的國際大都會推至十分危險的邊緣」，警告如果社會持續不穩定，香港多年來建立的成就很可能毀於一旦。

張建宗又強調，警隊是維護香港社會治安的支柱，也是守住社會穩定的最重要防線，「警隊現正面對嚴峻的情況，承受無比壓力，但卻無懼無畏、堅守崗位、嚴正執法，特區政府對警隊的專業表現和克制予以充分肯定和全力支持」。

張建宗最後稱：「香港今天的繁榮穩定有賴一代一代的香港人的共同努力，以堅韌的生命力和獅子山精神闖過一個又一個的難關，為我們奠下穩健的基礎。我們要好好珍惜香港、珍惜今天擁有的一切。」

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